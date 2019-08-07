Украина

В Киеве ограничат движение по Южному мосту: что важно знать водителям и пассажирам

Дорожники подошли к ремонту на Южном мосту комплексно (с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа), решив обновить асфальт (участок в направлении левого берега) и заодно организовав ремонт деформационных швов. Так не придется ограничивать движение дважды.

В «Киевавтодоре» просят с пониманием отнестись к проведению необходимого ремонта и вынужденным неудобствам.

Чтобы по нескольку раз не перекрывать движение, дорожники, например, сразу работают на нескольких участках. Такая практика применяется во время ремонта проспекта Бандеры, когда приводят в порядок и путепроводы на пересечении улицы Богатырской с проспектами Бандеры и Оболонским.

На нескольких путепроводах активно развернулись работы: на Борщаговском заливают новую монолитную плиту, а на сооружениях улицы Богатырской — приступили к монтажу аварийных элементов.

В связи с ремонтами «Киевпасстранс» изменил ночную работу некоторых троллейбусов.

Из-за капремонта на улице Туполева в ночь на 8 и 9 августа (с 23:00 7 августа до 6:00 8 августа и с 23:00 8 августа до 6:00 9 августа) движение троллейбусов №№ 16 и 23 от площади В. Марченко до улицы Академика Туполева закрывается. Электротранспорт будет следовать по маршрутам:

-№ 16 — от Майдана Незалежности до площади В. Марченко; последние отправления по собственному маршруту от Майдана Незалежности в 21:49, 22:04; от улицы Академика Туполева в 22:35, 22:50.

— № 23 — от Лукьяновской площади до площади В. Марченко; последние отправления троллейбуса от Лукьяновской площади в 22:10, 22:24; от улицы Академика Туполева в 22:40, 22:55.

В связи с ремонтом на проспекте С. Бандеры в ночь на 10 августаизменения вносятся и в маршруты троллейбусов №№ 29, 30, 30К, 31, 34, которые с 22:00 9 августа до 6:00 10 августа на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской курсировать не будут. Движение в указанный период организовано таким образом:

— № 29 проследует от станции метро «Дарница» до станции метро «Минская»;

— № 30 — от улицы Кадетский Гай до станции метро «Почайна»; последние отправления троллейбусов по своей схеме: от Кадетского Гая — в 19:25, 19:45; от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской — в 20:21, 20:41; от улицы Милославской — в 20:53, 21:15;

— № 30-К — от улицы Милославской до станции метро «Минская»; последние отправления от улицы Лифаря в 20:23, 20:46; от улицы Дегтяревской — в 21:04, 21:28; от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской в 21:25, 21:49;

— № 31 — от улицы Милославской до станции метро «Минская»; последние отправления от ж/д станции «Зенит» в 21:18, 21:31; от улицы Милославской в 20:24;от улицы Лифаря — в 20:51;21:04.

— № 34— от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры;

Маршруты заездов-выездов троллейбусов №№ 29, 30-К, 31, 34, 37, 37А, 50 и 50-К в депо и из него изменятся.

Кроме того, увеличится число автобусов на маршруте № 101 и продолжится их работа. Последнее отправление автобусов от станции метро «Почайна» планируется на 00:25, а в 6 утра движение восстановят.

В ночь на 11 августа также ремонт на проспект С. Бандеры отразится на маршрутах троллейбусов №№ 29, 30, 30К, 31, 34. С 22:00 10 августа до 06:00 11 августана участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской движение электротранспорта закрывается.

Троллейбусы будут курсировать по трассам:

- № 29 от ст. м. «Дарниця» до ст. м. «Мінська»; последние рейсы по «родному» маршруту от станции метро «Дарница» в 20:43, 21:01; от ж/д станции «Зенит» в 21:17, 21:35.

— № 30 — от Кадетского Гая до станции метро «Почайна»; последние рейсы от улицы Кадетский Гай в 19:44, 20:01; от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской в 20:34, 20:51; от улицы Милославской в 21:07, 21:23.

— № 30-К — от улицы Милославской до станции метро «Минская»; последние отправления от улицы С. Лифаря в 20:33; от улицы Милославской — в 20:40; от улицы Дегтяревской в 21:14, 21:29; от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской в 21:35, 21:

-№ 31 — от улицы Милославской до станции метро «Минская»; по своему маршруту троллейбус отправится в последний рейс от улицы Лифаря в 21:01; от улицы Милославской — в 21:08; от ж/д станции «Зенит» — в 21:27, 21:48.

— № 34 — от улицы Северной до проспекта С. Бандеры; последние рейсы от станции метро «Почайна» в 20:59, 21:40; от улицы Северной — в 20:20; 21:00.

Маршруты заезда троллейбусов №№ 29, 30-К, 31, 34, 37, 37А и 50 в депо и оттуда изменятся. В то же время выпустят больше транспорта на маршруте автобуса № 101 и продолжат их работу. Последнее отправление от станции метро «Почайна» в 00:25.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов (всего запланировано заменить 46), в нынешнем году к этому числу добавится еще один.

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