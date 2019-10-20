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В космосе засняли спиральную галактику: NASA показало невероятное фото
NASA опубликовало новое фото, сделанное телескопом Hubble в глубоком космосе — в объектив попала спиральная галактика NGC 4380 Необычная форма последней тут же спровоцировала «потусторонние ассоциации». Напомним, в 2018 году NASA опубликовало первые фото с уникального телескопа для поиска экзопланет.
«На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма», — сообщили в NASA, красочно добавив, что галактика «закручена в спираль как будто сияющий портал в другое измерение».
При этом ученые признали, что подобные «завихрения» в космосе встречаются достаточно часто, и обычно имеют форму плоского диска, сообщает ТСН.
Напомним, в пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вошли в историю, совершив выход в открытый космос. Впервые две женщины одновременно находились за бортом космической станции, чтобы заменить один из внешних энергоблоков Международной космической станции. Тем не менее их рекорд был омрачен очередным «ляпом» от президента США, который он допустил в поздравлении астронавткам.
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