24.80 / 25.18 27.47 / 28.07
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

В космосе засняли спиральную галактику: NASA показало невероятное фото

7:53 20 октября 2019 279
В космосе засняли спиральную галактику: NASA показало невепрятное фото
Инф. «ФАКТОВ»

NASA опубликовало новое фото, сделанное телескопом Hubble в глубоком космосе — в объектив попала спиральная галактика NGC 4380 Необычная форма последней тут же спровоцировала «потусторонние ассоциации». Напомним, в 2018 году NASA опубликовало первые фото с уникального телескопа для поиска экзопланет.

«На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма», — сообщили в NASA, красочно добавив, что галактика «закручена в спираль как будто сияющий портал в другое измерение».

При этом ученые признали, что подобные «завихрения» в космосе встречаются достаточно часто, и обычно имеют форму плоского диска, сообщает ТСН.

Напомним, в пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вошли в историю, совершив выход в открытый космос. Впервые две женщины одновременно находились за бортом космической станции, чтобы заменить один из внешних энергоблоков Международной космической станции. Тем не менее их рекорд был омрачен очередным «ляпом» от президента США, который он допустил в поздравлении астронавткам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Денис Пушилин в эфире донецкого ТВ

Пухнет на гуманитарке: растолстевший главарь "ДНР" Пушилин вновь насмешил сеть (фото)

Вершина моста

Опасное селфи: с вершины Южного моста в Киеве сняли двух подростков (фото)

знаки зодиака

Могут и убить: топ-5 самых агрессивных знаков Зодиака

оскал собаки

Эксперты подтвердили, что причиной смерти молодой женщины в Полтаве стало нападение бродячих собак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер