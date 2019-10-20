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Пухнет на гуманитарке: растолстевший главарь "ДНР" Пушилин вновь насмешил сеть (фото)

8:27 20 октября 2019 4703
Денис Пушилин в эфире донецкого ТВ
Инф. «ФАКТОВ»

«Главарь» самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин, об аресте которого в Москве недавно сообщили в сети, вернулся в Донецк с новыми пропагандистскими слоганами. Однако пользователей сети поразили даже не его «речи» — их полностью затмил внешний вид «лидера».

На «рост благосостояния» главного боевика обратил внимание одиозный Игорь Гиркин.

«Все хорошеет и хорошеет», — иронично написал он в своем Twitter, опубликовав фото.

В комментариях к фото украинцы предположили, что боевик «пухнет от голода», и решили, что Пушилин специально отъедается, чтобы больше походить на лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Скоро на белом коне, как Ким поднимется на вершину террикона для принятия судьбоносного решения», — написал блогер с ником «Потойбічна істота».

Чтобы увидеть изменения фигуры «лидера» донецких боевиков, можно «вернуться» во времени.

2014 год

2018 год

Напомним, ранее исочники сообщали, что главаря «ДНР» могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего руководителя оккупационной администрации Горловки Ивана Приходько.

О реальности этого сценария может свидетельствовать и прибытие в оккупированный Донецк делегации из Москвы, которая прямо выдвинула главарю «ДНР» ультиматум. По сведению блогера Дмитрия Черкасова, визит был связан с задержанием в РФ нескольких высокопоставленных «чиновников» «ДНР». Речь идет о бывшем «министре связи» Викторе Яценко и его первом заместителе Бородине. директоре «Почты Донбасса» Неудачине, директоре предприятия «Астелит» Гущине. На них заведено уголовное дело по статье 190 «УК «ДНР» — хищение бюджетных средств.

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