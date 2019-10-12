Украина

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин арестован в Москве. Об этом написал в Twitter первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин.

Он предположил, что арест может быть связан с тем, что террористическая организация нанесла России экономический ущерб. Речь идет о долге «Газпрому» в 1 миллиард долларов.

«В Москве арестовали Пушилина. Это скромный тайный патриот Украины нанес врагу экономический ущерб такого размера, что даже видавший многое СК России искренне восхитился. Речь идет о деньгах, которые ДНР задолжало „Газпрому“ за газ 1 млрд. баксов», — написал Шишкин.

Такая же информация также появилась в Twitter донецкого ресурса «Бывало и лучше».

«Пушилина приняли, ходят слухи», — говорится в сообщении.

В комментариях под постами разгорелась дискуссия. Пользователи отмечают, что внезапный арест главаря «ДНР» может быть связан с тем, что место Пушилина освободили для другого кандидата. Возможно, для беглого президента Виктора Януковича.

Как писали «ФАКТЫ», ранее исочники сообщали, что главаря «ДНР» Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего руководителя оккупационной администрации Горловки Ивана Приходько.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter