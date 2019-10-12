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- 11:06 В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина
В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина
Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин арестован в Москве. Об этом написал в Twitter первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин.
Он предположил, что арест может быть связан с тем, что террористическая организация нанесла России экономический ущерб. Речь идет о долге «Газпрому» в 1 миллиард долларов.
«В Москве арестовали Пушилина. Это скромный тайный патриот Украины нанес врагу экономический ущерб такого размера, что даже видавший многое СК России искренне восхитился. Речь идет о деньгах, которые ДНР задолжало „Газпрому“ за газ 1 млрд. баксов», — написал Шишкин.
Такая же информация также появилась в Twitter донецкого ресурса «Бывало и лучше».
«Пушилина приняли, ходят слухи», — говорится в сообщении.
В комментариях под постами разгорелась дискуссия. Пользователи отмечают, что внезапный арест главаря «ДНР» может быть связан с тем, что место Пушилина освободили для другого кандидата. Возможно, для беглого президента Виктора Януковича.
Как писали «ФАКТЫ», ранее исочники сообщали, что главаря «ДНР» Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего руководителя оккупационной администрации Горловки Ивана Приходько.
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