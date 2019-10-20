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В Лондоне миллион человек требовали проведения нового референдума по Brexit (фото, видео)
В субботу, 19 октября, Палата общин британского парламента нанесла очередной серьезный удар премьер-министру Борису Джонсону. Как уже сообщали «ФАКТЫ», он собрал депутатов на экстренное заседание, чтобы они одобрили проект нового договора с Евросоюзом по Brexit, который Джонсону с большим трудом удалось согласовать 17 октября на саммите в Брюсселе. Впервые с 1982 год Палата общин заседала в субботний день, что лишний раз подчеркивает важность вынесенного на повестку дня вопроса.
Однако до голосования дело так и не дошло. Противники Джонсона, а эта группа весьма многочисленная и разношерстная (это и лейбористы, и представители Северной Ирландии, и часть консерваторов, которым не нравится Brexit), сумели провести так называемую «поправку Летвина».
Ее подготовил депутат Оливер Летвин. Суть поправки заключается в том, что она запрещает Палате общин рассматривать любое соглашение с ЕС по Brexit до тех пор, пока парламент не примет внутренние законы, регулирующие выход Великобритании из состава Евросоюза. Летвин объясняет важность именно такой очередности рассмотрения вопросов необходимостью избежать «стихийного развода» с Брюсселем.
Такой поворот событий обязывал Джонсона просить Евросоюз о предоставлении новой отсрочки по Brexit. Напомним, в начале сентября британский парламент принял закон, установивший жесткие сроки для правительства. Джонсон обязан был до 19 октября предоставить проект нового соглашения по Brexit, согласованный с Брюсселем. Это казалось невыполнимым. Но британский премьер справился с этой задачей! Но закон ставил еще одно условие. Этот проект соглашения до 19 октября должен был утвердить парламент в Лондоне!
Джонсон перед субботним заседанием Палаты общин заявил, что ни за что не станет просит Брюссель о новой отсрочке. «Лучше я буду гнить в канаве!» — сказал премьер-министр.
Однако поправка Летвина загнала Джонсона, если не в канаву, то точно в тупик. И он нашел остроумный выход. Следуя положению сентябрьского закона, глава британского правительства направил 19 октября письмо в Брюссель, в котором таки стоит просьба о предоставлении отсрочки по Brexit до конца января 2020 года. Вот только подпись свою под этим письмом Джонсон не поставил!
Он подписал второе письмо, ушедшее в Брюссель в тот же день. В нем Джонсон заверяет, что не оставит попыток провести согласованный с ЕС проект соглашения через британский парламент. Он выражает уверенность, что ему это удастся сделать, и Brexit состоится 31 октября 2019 года, как он и обещал все три месяца своего премьерства. Далее Джонсон просит ЕС ни в коем случае не соглашаться на новую отсрочку. Вот выдержки из его второго письма:
«Хотя я бы предпочел добиться результата уже сегодня, правительство в начале следующей недели продолжит настаивать на ратификации и тогда же внесет все необходимые документы. Я все еще убежден, что к 31 октября мы завершим этот процесс.
Европейский совет вправе удовлетворить просьбу, на которой настоял парламент, или предложить альтернативный вариант отсрочки. Но с того самого момента, как я стал премьер-министром, я ясно давал понять, что дальнейшие отсрочки повредят интересам Соединенного Королевства и его европейских партнеров, а также взаимоотношениям сторон.
Нам нужно завершить этот процесс, чтобы наконец сделать следующий шаг и начать строительство новых отношений, в фундамент которых ляжет наша долгая история дружбы и добрососедства на этом континенте".
Джонсон утверждает, что готов уже в понедельник вынести на обсуждение в Палате общин проекты законов, указанных в поправке Летвина. И ему необходима поддержка Брюсселя, которая может быть выражена только одним способом — отказом в предоставлении новой отсрочки по Brexit. Премьер-министр считает, что выход Британии из состава ЕС неизбежен. И его необходимо осуществить как можно скорее, чтобы затем начать работу по выстраиванию новых правил сосуществования королевства с Евросоюзом. А это действительно процесс длительный.
Было еще и третье письмо. Под ним стоит подпись сэра Тима Бэрроу, который является постоянным представителем Великобритании в Евросоюзе. Оно все и объясняет для тех, кто в Брюсселе мог бы запутаться в сложившейся ситуации. Бэрроу подчеркивает, что просьба об отсрочке исходит исключительно от парламента и что правительство направляет его только во имя исполнения буквы закона. Значение имеет исключительно второе письмо.
Но Джонсону и этого показалось недостаточно. Британский премьер вечером в субботу сделал несколько телефонных звонков. Он поговорил с лидерами почти всех стран ЕС и лично объяснил ситуацию с тремя письмами.
Пока Джонсон и члены его кабинета пытались противостоять в парламенте противникам соглашения с Брюсселем, в Лондоне состоялась массовая акция. Она собрала не менее миллиона человек. Все они требуют проведения второго референдума по Brexit. В числе тех, кто шел вместе с демонстрантами, были популярный актер Патрик Стюарт, известный рок-музыкант Боб Гелдоф, мэр Лондона Садик Хан и многие другие знаменитости.
Отмечается, что акция стала одной из самых массовых с момента проведения первого референдума в июне 2016 года.
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