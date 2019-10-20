В Лондоне миллион человек требовали проведения нового референдума по Brexit (фото, видео)

Мир

В субботу, 19 октября, Палата общин британского парламента нанесла очередной серьезный удар премьер-министру Борису Джонсону. Как уже сообщали «ФАКТЫ», он собрал депутатов на экстренное заседание, чтобы они одобрили проект нового договора с Евросоюзом по Brexit, который Джонсону с большим трудом удалось согласовать 17 октября на саммите в Брюсселе. Впервые с 1982 год Палата общин заседала в субботний день, что лишний раз подчеркивает важность вынесенного на повестку дня вопроса.

Однако до голосования дело так и не дошло. Противники Джонсона, а эта группа весьма многочисленная и разношерстная (это и лейбористы, и представители Северной Ирландии, и часть консерваторов, которым не нравится Brexit), сумели провести так называемую «поправку Летвина».

Член Палаты общин Оливер Летвин, чья поправка сорвала Борису Джонсону все планы

Ее подготовил депутат Оливер Летвин. Суть поправки заключается в том, что она запрещает Палате общин рассматривать любое соглашение с ЕС по Brexit до тех пор, пока парламент не примет внутренние законы, регулирующие выход Великобритании из состава Евросоюза. Летвин объясняет важность именно такой очередности рассмотрения вопросов необходимостью избежать «стихийного развода» с Брюсселем.

Такой поворот событий обязывал Джонсона просить Евросоюз о предоставлении новой отсрочки по Brexit. Напомним, в начале сентября британский парламент принял закон, установивший жесткие сроки для правительства. Джонсон обязан был до 19 октября предоставить проект нового соглашения по Brexit, согласованный с Брюсселем. Это казалось невыполнимым. Но британский премьер справился с этой задачей! Но закон ставил еще одно условие. Этот проект соглашения до 19 октября должен был утвердить парламент в Лондоне!

Джонсон перед субботним заседанием Палаты общин заявил, что ни за что не станет просит Брюссель о новой отсрочке. «Лучше я буду гнить в канаве!» — сказал премьер-министр.

Однако поправка Летвина загнала Джонсона, если не в канаву, то точно в тупик. И он нашел остроумный выход. Следуя положению сентябрьского закона, глава британского правительства направил 19 октября письмо в Брюссель, в котором таки стоит просьба о предоставлении отсрочки по Brexit до конца января 2020 года. Вот только подпись свою под этим письмом Джонсон не поставил!

Он подписал второе письмо, ушедшее в Брюссель в тот же день. В нем Джонсон заверяет, что не оставит попыток провести согласованный с ЕС проект соглашения через британский парламент. Он выражает уверенность, что ему это удастся сделать, и Brexit состоится 31 октября 2019 года, как он и обещал все три месяца своего премьерства. Далее Джонсон просит ЕС ни в коем случае не соглашаться на новую отсрочку. Вот выдержки из его второго письма:

«Хотя я бы предпочел добиться результата уже сегодня, правительство в начале следующей недели продолжит настаивать на ратификации и тогда же внесет все необходимые документы. Я все еще убежден, что к 31 октября мы завершим этот процесс.

Европейский совет вправе удовлетворить просьбу, на которой настоял парламент, или предложить альтернативный вариант отсрочки. Но с того самого момента, как я стал премьер-министром, я ясно давал понять, что дальнейшие отсрочки повредят интересам Соединенного Королевства и его европейских партнеров, а также взаимоотношениям сторон.

Нам нужно завершить этот процесс, чтобы наконец сделать следующий шаг и начать строительство новых отношений, в фундамент которых ляжет наша долгая история дружбы и добрососедства на этом континенте".

Джонсон утверждает, что готов уже в понедельник вынести на обсуждение в Палате общин проекты законов, указанных в поправке Летвина. И ему необходима поддержка Брюсселя, которая может быть выражена только одним способом — отказом в предоставлении новой отсрочки по Brexit. Премьер-министр считает, что выход Британии из состава ЕС неизбежен. И его необходимо осуществить как можно скорее, чтобы затем начать работу по выстраиванию новых правил сосуществования королевства с Евросоюзом. А это действительно процесс длительный.

Было еще и третье письмо. Под ним стоит подпись сэра Тима Бэрроу, который является постоянным представителем Великобритании в Евросоюзе. Оно все и объясняет для тех, кто в Брюсселе мог бы запутаться в сложившейся ситуации. Бэрроу подчеркивает, что просьба об отсрочке исходит исключительно от парламента и что правительство направляет его только во имя исполнения буквы закона. Значение имеет исключительно второе письмо.

Но Джонсону и этого показалось недостаточно. Британский премьер вечером в субботу сделал несколько телефонных звонков. Он поговорил с лидерами почти всех стран ЕС и лично объяснил ситуацию с тремя письмами.

Известный актер Патрик Стюарт принял участие в массовой акции противников Brexit

Пока Джонсон и члены его кабинета пытались противостоять в парламенте противникам соглашения с Брюсселем, в Лондоне состоялась массовая акция. Она собрала не менее миллиона человек. Все они требуют проведения второго референдума по Brexit. В числе тех, кто шел вместе с демонстрантами, были популярный актер Патрик Стюарт, известный рок-музыкант Боб Гелдоф, мэр Лондона Садик Хан и многие другие знаменитости.

Отмечается, что акция стала одной из самых массовых с момента проведения первого референдума в июне 2016 года.

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