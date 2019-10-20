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Трамп отказался от проведения саммита G7 в своем гольф-клубе
В воскресенье, 20 октября, президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от собственной идеи проведения очередного саммита «Большой семерки» (G7) в принадлежащем ему гольф-клубе Trump National Doral в Майами, штат Флорида. Как уже сообщали «ФАКТЫ», американский лидер выступил с таким предложением несколько дней назад. Он принимает непосредственное участие в выборе места проведения саммита, поскольку именно Соединенные Штаты выступают в роли хозяина будущей встречи.
О своем отказе Трамп написал рано утром в Twitter. Он подчеркнул, что по-прежнему считает Trump National Doral идеальным местом для проведения саммита G7. Американский лидер упирает при этом на следующий важный момент — лично он не извлек бы из этого никакой финансовой выгоды, зато не пришлось бы тратить деньги на организацию встречи из федерального бюджета. Однако «безумие и иррациональная враждебность медиа и демократов» вынуждают его искать другое место для проведения саммита. Трамп предположил, что это может загородная резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид.
Возможно, в данном случае демократы и правда перестарались в своей непримиримой борьбе против Дональда Трампа. Trump National Doral занимает участок в 800 гектаров. На территории клуба расположены четыре поля для гольфа и отель с 643 номерами. Имеются также прекрасные теннисные корты, большой бассейн и даже бальные залы. Место удобное во всех отношениях. Кроме того, не возникло бы никаких проблем с мерами безопасности.
Напомним, место проведения июньского саммита G7 — не единственный спорный вопрос. Безусловно, республиканцы и демократы в итоге разберутся с этим. Куда более острой проблемой представляется намерение Трампа пригласить на эту встречу президента России Владимира Путина. Американский телеканал CBS со ссылкой на аппарат Белого дома передает, что президент продолжает настаивать на участии российского лидера в саммите. Дискуссия по данному вопросу продолжается.
Напомним, впервые Трамп заявил о приглашении для Путина на встрече «Большой семерки» во Франции. Тогда его поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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