20 октября 2019

Сколько раз во время пребывания в Стамбуле мы пересекали пролив Босфор, отправляясь по мосту в Азию, а затем снова возвращаясь в Европу, столько раз обращали внимание на огромную мечеть, доминирующую в городском пейзаже. Мы, конечно, знали уже о том, что этот храм построен в честь султана Сулеймана, которого одни исторические хроники называют Великолепным, другие — Законодателем, но все сходятся на том, что более выдающейся личности в истории Турции, пожалуй, не было. Мечеть Сулеймание, потрясающая воображение своими масштабами и удивительной красотой, входит в тройку самых величественных в Стамбуле, наряду с Голубой мечетью и храмом Святой Софии. И ещё есть в ней изюминка, с особой силой влекущая сюда путешественников и исследователей.

Об этой изюминке многие из нас слышали наверняка неоднократно. Но немногим судилось увидеть её воочию. Я, например, тоже, неоднократно прежде бывая в Стамбуле, всякий раз собирался побывать в этом месте, но все как-то не получалось. В этот раз получилось.

Мы с супругой и дочкой уже несколько часов с интересным парнем, приставленным к нам местным турагентство, знакомились с историческими красотами и загадочными местами самого крупного турецкого города. Измучились сильно, исходив километры парадных коридоров и залов изумительной архитектуры султанских дворцов, узких и таинственных переходов, по которым оскоплённые евнухи провожали на встречи с падишахами красивых и образованных наложниц, всё своё время проводивших в коварной полутьме гаремов, а также бесконечные пространства подземных стамбульских цистерн, в которых хранились сотни тысяч тонн питьевой воды, предназначавшейся для обитателей города в период затяжной осады.

Было очень увлекательно и в то же время очень утомительно. И, честно говоря, мы даже сомневались уже, что запланированное на этот же день посещение мечети Сулеймание сможем воспринимать с должным вниманием. Но всё вышло по-другому. Рядом с мечетью находится отдельно стоящее каменное строение, напоминающее большой склеп, в котором нашла своё последнее пристанище знаменитая Роксолана, именуемая и почитаемая в Турции как Хюррем-султан, любимая жена и главная советница султана Сулеймана, мать пятерых его детей. Стоя возле простой деревянной таблички с указанием её имени, мы вспоминали длинные рассказы Павла Архиповича Загребельного в его скромном доме в Конче-Озерной, когда незадолго до своего ухода он вспоминал о том, как писал знаменитый роман «Роксолана», какими историческим источниками пользовался, в каких городах сумел побывать. Атмосфера дивного умиротворения и покоя, навеянная тёплыми воспоминаниями о прекрасном писателе, царящая в этом удивительном месте, словно вернула нас к жизни, как рукой, сняв усталость.

В самой мечети Сулеймание, слушая повествование экскурсовода об истории её построения и об уроках, которые преподавал своим ученикам поистине гениальный архитектор Синан, за 95-летнюю жизнь успевший создать немало уникальных дворцов и культовых сооружений в разных странах (в том числе, кстати, и в Крыму), я вспомнил одну притчу, связанную с его именем. Однажды Синан, как повествует предание, спросил у своих учеников, каким, на их взгляд, должен быть самый удачный день для начала важного дела. Дети начали гадать, заглядывая в глаза учителю в надежде получить одобрение. И только один мальчик молчал, загадочно улыбаясь.

- А ты почему молчишь? — спросил его Синан.

- Потому что я знаю правильный ответ, —

сказал ученик.

- Ну, так поделись им со всеми.

- Каждый день является самым важным для начала важного дела. Конечно, если ты уверен в том, что задача, стоящая перед тобой, важна и благородна.

И в этот момент в глазах учителя дети увидели тепло и одобрение…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.