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Ему было всего 25: в сети сообщили о гибели полицейского в аварии под Николаевом (фото)
В Николаевской области 19 октября в ДТП погиб патрульный 2 батальона управления патрульной полиции Николаевской области сержант милиции Игорь Озеров. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Украины.
«Ночью, 19 октября, патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП. Сейчас он госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное», — говорится в сообщении.
К сожалению, для Озерова, который был пассажиром, эта поездка стала последней. Погибший вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году, ему было всего 25 лет.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Черниговской области полицейский совершил смертельное ДТП. Поздно вечером 18 октября он наехал на велосипедиста и от полученных ран тот скончался на месте.
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