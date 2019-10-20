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Прорыв дамбы в Сибири: появилась новая серьезная опасность
Обрушение дамбы в Красноярском крае, где 19 октября погибли 15 золотодобытчиков, могло спровоцировать утечку ртути. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» стало известно со слов информированного источника.
По словам собеседника агентства, ртуть могла использоваться при добыче золота.
Добыча желтого металла велась на реке Сейбе, которая впадает в реку Сисим, а она — в Енисей. Таким образом, есть опасность попадания ртути в одну из главных рек России.
Отметим, что прорыв дамбы спровоцировал гибель 15 человек, еще 16 старателей пострадали. Судьба шестерых рабочих прииска остается неизвестной.
20 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим.
Тем временем стало известно о задержании генерального директора ООО «Сисим» в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы в красноярской золотодобывающей артели. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео с места прорыва дамбы.
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