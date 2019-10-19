Мир

Уцелели несколько домов: место прорыва дамбы в России сняли с высоты (видео)

В сети опубликовали видео с места трагедии в Красноярском крае, где в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек. Как пишут российские СМИ, следствие рассматривает несколько версий произошедшего ЧП с прорывом дамбы на технологическом водоеме реки Сейба в Курагинском районе Красноярского края.

Так, наряду с другими следствие рассматривает версию о том, что был резкий сход воды с гор, что привело к увеличению давления на дамбу и ее разрушению. А также есть еще одна версия — нарушение правил безопасности при ведении работ.

Также стало известно, что дамба не была официально зарегистрирована, а значит, могла быть незаконной.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спасатели продолжают искать 6 человек, под водой работают водолазы.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 19 октября прорвало дамбу на реке Сейба в Красноярском крае. Волной смыло два общежития. Погибли 15 человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter