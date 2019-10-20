Украинская звезда взбудоражила сеть постельным фото

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Злата Огневич опубликовала в соцсети Instagram свое постельное фото.

«Это было незабываемо! Всем спокойной ночи!» — написала она.

В соцсети активно комментируют новое фото певицы.

«Вы просто одно очарование!» — написал один из пользователей.

«Вам идет быть счастливой!» — добавил еще один.

«Хороший человек хороший во всем», — приотметил третий.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Злата Огневич умилила сеть нежным фото в сексуальном наряде, опубликовав в Instagram чувственный снимок, на котором позирует у зеркала в модном платье ярко-синего цвета.

Напомним, что ранее Огневич рассказывала, что не всегда получала комплименты. В юности она не считала себя красивой, а сверстники дразнили ее «страшилкой». Также недавно Злата Огневич стала жертвой слишком навязчивого поклонника, который преследует певицу. Она обратилась в полицию за помощью.

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