24.81 / 25.14 27.50 / 28.01
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В Германии горел поезд с сотнями футбольных фанатов (фото, видео)

12:10 20 октября 2019 130
Горящий поезд в Берлине
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Несколько сотен фанатов немецкого «Фрайбурга» надолго запомнят возвращение домой после гостевого поединка чемпионата Германии против берлинского «Униона», в котором их любимцы потерпели поражение (0:2).

Поезд, в котором находились около 700 пассажиров, в том числе и болельщики, загорелся на берлинской станции Бельвю, сообщает «Бильд».

Воспламенение произошло в вагоне в передней части состава. Пассажиры были срочно эвакуированы. При этом три человека получили отравление угарным газом и были доставлены в больницу. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда полностью сгорел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, фанаты сборной Хорватии спели колыбельную маленькой словацкой девочке.

Фото bild. de, Spreepicture

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Денис Пушилин в эфире донецкого ТВ

Пухнет на гуманитарке: растолстевший главарь "ДНР" Пушилин вновь насмешил сеть (фото)

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Дженнифер Лоуренс вышла замуж: первые фото со свадьбы

Елена Лисовая

Вывез в лес в наручниках: под Киевом мужчина похитил и зверски убил свою бывшую жену (фото)

Пушилин

Кремль выдвинул Пушилину последнее китайское предупреждение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер