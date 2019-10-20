Спорт

В Германии горел поезд с сотнями футбольных фанатов (фото, видео)

Несколько сотен фанатов немецкого «Фрайбурга» надолго запомнят возвращение домой после гостевого поединка чемпионата Германии против берлинского «Униона», в котором их любимцы потерпели поражение (0:2).

Поезд, в котором находились около 700 пассажиров, в том числе и болельщики, загорелся на берлинской станции Бельвю, сообщает «Бильд».

Воспламенение произошло в вагоне в передней части состава. Пассажиры были срочно эвакуированы. При этом три человека получили отравление угарным газом и были доставлены в больницу. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда полностью сгорел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, фанаты сборной Хорватии спели колыбельную маленькой словацкой девочке.

Фото bild. de, Spreepicture

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