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В Германии горел поезд с сотнями футбольных фанатов (фото, видео)
Несколько сотен фанатов немецкого «Фрайбурга» надолго запомнят возвращение домой после гостевого поединка чемпионата Германии против берлинского «Униона», в котором их любимцы потерпели поражение (0:2).
Поезд, в котором находились около 700 пассажиров, в том числе и болельщики, загорелся на берлинской станции Бельвю, сообщает «Бильд».
Воспламенение произошло в вагоне в передней части состава. Пассажиры были срочно эвакуированы. При этом три человека получили отравление угарным газом и были доставлены в больницу. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда полностью сгорел.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, фанаты сборной Хорватии спели колыбельную маленькой словацкой девочке.
Фото bild. de, Spreepicture
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