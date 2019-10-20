Я себя ненавижу: шокирующее признание участницы «Х-фактора» (видео)

Шоу-бизнес

Кастинги десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) подходят к завершению. В следующую субботу, 26 октября, состоится последний эфир, а затем участники переместятся в тренировочный лагерь. Именно там произойдет разделение по группам, а тренеры примут окончательное решение о том, кто попадет в прямые эфиры проекта. В этом сезоне их будет пять, а имя победителя станет известно накануне нового года.

В шестом выпуске юбилейного сезона вокального шоу «Х-фактор» на СТБ приглашенными членами жюри стали грузинская певица и экс-судья проекта Нино Катамадзе и мировая звезда Алессандро Сафина. За судейским столом они временно заняли места Насти Каменских и Игоря Кондратюка.

Первой покорять судейскую четверку вышла 14-летняя Мария Боярко и юной певице это прекрасно удалось! Помимо четырех «да», Мария услышала массу комплиментов от членов жюри. А Нино Катамадзе сказала, что удочерила бы девушку.

Другому учаснику тоже повезло услышать позитивную оценку от судей и получить путевку в тренировочный лагерь. Зиновий Карач рассказал, что был наслышан о том, как это — участвовать в «Х-факторе» и выступать в прямых эфирах. Его подруга — Ольга Жмурина — покоряла вокальное шоу в прошлом сезоне. Более того, вместе с Олей, Зиновий играет главную роль — Квазимодо — в знаменитом мюзикле Notre Dame de Paris.

Зал взорвало выступление группы Furman trash polka band — музыкального коллектива, который создал Алексей Большой — брат Сергея Большого, мужа певицы Алены Винницкой.

— Я вижу вас в нашем проекте, вы проходите в тренировочный лагерь, — поздравила коллектив Оля Полякова.

Участницу кастинга Юлию Бордунову зал встретил стоя и аплодисментами. Девушка защищает страну на на Донбассе. На «Х-фактор» Юлия пришла благодаря своим собратьям, ведь заявку на проект подал командир ее роты.

Оля Полякова спросила у девушки, не страшно ли ей воевать, на что Юлия отшутилась, что гораздо страшнее стоять перед судьями на сцене. Девушка исполнила песню TAYANNA «Фантастична жінка», после чего услышала шквал аплодисментов. Судьи и зал встали и поблагодарили девушку и всех украинских военных за мирную жизнь. Юля получила три «да», а значит, прошла в тренировочный лагерь.

Попала в следующий тур и Кристина Мутамбе — певица, которая работает бэк-вокалисткой Ирины Билык и мечтает почувствовать себя главной на сцене.

Покорил судей и экс-ведущий проекта «Феномен» на СТБ, 42-летний Георгий Колдун. «Редко к нам на проект приходят такие приятные люди», — прокомментировал Андрей Данилко. Ольга Полякова поинтересовалась, женат ли Георгий, на что он ответил, чт опока находится в поиске своей пары.

— Мне стало интересно попробовать свои силы на «Х-факторе», — признался «ФАКТАМ» Георгий Колдун. — Я знаю процесс съемок на канале изнутри и понимаю, что все будет очень качественно и профессионально. В моем желании выйти на сцену нет ничего сверхъестественного. Скорее, это стечение обстоятельств. Просто сейчас у меня достаточно много сольных концертов и в какой-то момент захотелось найти новую аудиторию. В любом случае, «Х-фактор» — возможность проявить себя в новой музыке, направлении. Для этого я готов выложиться по полной!

Трогательной оказалась история участницы из Беларуси Виктории Петрович. Она отсидела в тюрьме 14 лет за непреднамеренное убийство.

— Я защищалась, но все-равно убила человека, я понимала это, — вспоминала Вика. — Ненавижу себя до сих пор за это, ненавижу за то, что лишила ребенка отца. Пусть даже он был плохим отцом, но он был отцом.

В колонии Виктория начала писать песни и на сцене «Х-фактора» исполнила свою композицию.

— Правильно, что вы сюда приехали, — сказал девушке Андрей Данилко. — Пойте свои песни, выкладывай в сеть и, наверняка, у вас появятся поклонники.

Виктория получила два «да» и два «нет» от судей и не прошла дальше.

— Я благодарна за любые ваши комментарии, — сказала судьям Виктория.

Последней зажгла на сцене «Х-фактора» одесская группа «Фуджи». Ребята исполнили авторскую песню, за что получили четыре «да» и аплодисменты зрителей. О своих впечатлениях после выступления на сцене вокального шоу они рассказали «ФАКТАМ».

— Мы счастливы, что прошли дальше и сможем еще показать, на что способны. Все спрашивают, что это у нас за название группы? Фуджи — это сорт яблок, выведенный японцами, но после эфира и комментария Оли Поляковой, мы стали ананасом, топинамбуром и лаймом (смеются — Авт.).

Мы пришли на «Х-фактор», когда наша песня «Не забывай» попала в ротацию на радио. Просто захотелось, чтобы нас не только услышали, но и увидели. Потому что песни знают, а вот в лицо — не идентифицируют. Надеемся, что «Х-фактор» подарит нам узнаваемость. Кстати, мы пишем песни и для других исполнителей. Вот, недавно Виктор Павлик презентовал нашу песню «Конвалия».

- Как оцениваете свое выступление на «Х-факторе»?

— Мы вышли на сцену и просто ужасно тупили! Ладони холодели от нервов. Хотя обычно мы намного раскрепощенней, а здесь были как-то замкнуты.

- В прошлом сезоне «Х-фактора», кстати, победила музыкальная группа.

— Если мы победим, у нас появятся финансы чтобы популяризировать свое творчество. Просто сейчас так много хороших песен, что легко среди них затеряться. Ради участия в «Х-факторе» мы готовы работать над своим вокалом. Услышали правдивую критику от судей, которые сказали, что энергетика у нас классная, а вот вокал надо дожать. Но мы будем работать над собой, чтобы минусы превратить в плюсы.

Читайте также: Ни к селу, ни к городу: Андрей Данилко резко высказался об участниках «Х-фактора»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter