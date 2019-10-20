Происшествия

На Дунае с погоней задержали иностранный катер с гражданами Евросоюза

В Одесской области пограничники Измаильского отряда задержали румынский катер, который нарушил водную границу Украины на реке Дунай. Напомним, в начале октября в Украине был создан специальный отряд морской охраны.

Как сообщил «ФАКТАМ» помощник начальника отряда Игорь Перегняк, происшествие случилось возле села Старая Некрасовка Измаильского района.

«Пограничный наряд, несший службу на мобильном посту, выявил румынский гражданский катер, который обошел остров Татару и зашел в украинскую часть реки. Стражи государственной границы немедленно вышли на своем катере и догнали нарушителей. Таковыми оказались граждане Румынии и Италии», — рассказал Перегняк.

Задержанные объяснили, что якобы вышли на Дунай порыбачить, но не сориентировались и зашли в украинские территориальные воды.

Тем не менее в погранотряде эти аргументы не приняли, ведь иностранный катер оборудован специальным навигационным прибором.

За нарушение государственной границы на иностранцев составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, как на Одесчине браконьеры при попустительстве пограничников напали на сотрудников национального парка «Тузловские лиманы».

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