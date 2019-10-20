«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: онлайн видео голов матча чемпионата Англии

Спорт

В воскресенье, 20 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» пройдет центральный матч английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».

После восьми туров «Ливерпуль» имеет стопроцентный показатель, опережая «Манчестер Сити», который провел на один матч больше, на пять очков. Все в порядке у «красных» и с атакой (20 забитых мячей, в среднем — 2,5 гола за игру), а оборона (6 пропущенных мячей) и вовсе лучшая на данный момент в премьер-лиге.

А вот от «Манчестер Юнайтед» фанаты ожидают явно большего. «Красные дьяволы» занимают в турнирной таблице низкое 14-е место, набрав всего 9 очков, и находятся всего в одном очке от зоны вылета. Неудачные выступления команды все чаще приводят к призывам со стороны болельщиков об отставке норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

В прямой трансляции на территории Украины матч покажет телеканал Setanta Sports Ukraine (начало — в 18:30 по киевскому времени).

За голами суперпоединка в режиме онлайн вы сможете следить в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» минимально обыграл на выезде «Челси» в чемпионате Англии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter