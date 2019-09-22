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«Челси» – «Ливерпуль»: онлайн видео голов матча чемпионата Англии

17:34 22 сентября 2019 12
«Челси» – «Ливерпуль»: онлайн видео голов матча чемпионата Англии
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 22 сентября, в английской премьер-лиге пройдет матч между претендентами на чемпионство — лондонский «Челси» примет «Ливерпуль» (начало — в 18:30).

«Красные» подходят к отчетному поединку не в лучшем расположении духа, проиграв на неделе в Лиге чемпионов итальянскому «Наполи». А вот в премьер-лиге команда Юргена Клоппа пока что очков не теряла, и опережает «Манчестер Сити», проведший на одну игру больше, на два очка.

Что касается «Челси», то «синие» под руководством Фрэнка Лэмпарда, претендующие на борьбу за самые высокие места, и так потеряли слишком много на старте сезона (после пяти туров у «Челси» 8 очков и 11-е текущее место в таблице) и права на ошибку не имеют.

Отметим, что в нынешнем сезоне команды уже встречались между собой — в борьбе за Суперкубок Англии в основное время была зафиксирована ничья (1:1), в дополнительное время команды также отличились по одному разу, а в серии пенальти более точными оказались «красные».

На территории Украины в прямой трансляции матч «Челси» — «Ливерпуль» можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина», начиная с 18:30 по киевскому времени.

За голами в поединке английской премьер-лиги можно будет следить онлайн в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в супердерби в Италии «Интер» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан».

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