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Украина

Мощная магнитная буря откладывается: когда ждать метеоудара в октябре

17:29 20 октября 2019 185
магнитная буря
Инф. «ФАКТОВ»

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца пересмотрела свой прогноз по поводу опасных дат в октябре, когда магнитосфера будет возбужденной. Ранее прогнозировавшихся опасных явлений 21 октября более не ожидается. Вместо этого объявлено, что вероятность магнитной бури будет высокой 24 и 25 октября.

магнитная буря

По прогнозам, магнитные бури будут слабыми — первого уровня G-1. 26 октября в магнитосфере будет также фиксироваться возбуждение. После этого как минимум до 16 ноября метеоударов не ожидается.

В период геомагнитных всплесков метеочувствительные люди жалуются на бессонницу, общую слабость, раздражительность, головную боль и перепады давления. Врачи на это советуют ограничить факторы, которые могут обострить хронические заболевания (переедание, длительное пребывание в душном помещении, алкоголь). Кроме того, важно не приписывать магнитным бурям все случаи головной боли и гипертонии, а позаботиться о своевременном медицинском обследовании.

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