«Динамо» в день юбилея одолело на «Олимпийском» «Александрию» (видео)

Спорт

В воскресенье, 20 октября, поединками в Мариуполе и Киеве продолжилась программа 11-го тура, которым завершается первый круг состязаний в чемпионате Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 11-й тур

20 октября

«Динамо» (Киев) — «Александрия» — 1:0 (Миколенко, 32). Молодежные составы — 1:3.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, де Пена (Караваев, 90+4), Гармаш (Вербич, 68), Цыганков, Соль (Родригес, 81).

«Мариуполь» — «Днепр-1» — 1:0 (Федорчук, 82). Молодежные составы — 4:2.

19 октября (суббота)

«Карпаты» (Львов) — «Львов» — 0:0. На 8-й минуте Гуцуляк («Карпаты»), а на 75-й Пернамбуко («Львов») не реализовали пенальти. На 44-й минуте удален Вербный («Карпаты»), а на 79-й — Сабино («Львов»). Молодежные составы — 3:0.

«Заря» (Луганск) — «Десна» (Чернигов) — 2:1 (Леднев, 81, Юрченко, 85, с пенальти — Дегтярев, 17). Молодежные составы — 6:1.

18 октября (пятница)

«Шахтер» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 6:0 (Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45). Молодежные составы — 3:1.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Патрик (Маркос Антонио, 46), Коваленко, Тете (Марлос, 63), Тайсон, Коноплянка, Мораес (Борячук, 72).

В воскресенье, 20 октября, исполнилось ровно 65 лет со дня завоевания киевским «Динамо» первого в истории клуба Кубка Советского Союза (в финале в Москве подопечные Олега Ошенкова победили ереванский «Спартак» — 2:1), что должно было стать для «бело-синих» дополнительным стимулом в противостоянии с бронзовым призером премьер-лиги «Александрией».

По разным причинам Алексей Михайличенко во встрече с командой экс-динамовца Владимира Шарана недосчитался пяти футболистов: голкипер Бойко и защитник Бурда перенесли операции и надолго выбыли из строя, с травмой вернулся из сборной Венгрии Кадар (пропустит еще 10 дней), игрок средней линии Шепелев схлопотал красную карточку в скандальном матче с «Колосом», а форвард Беседин не мог помочь своей команде из-за перебора желтых карточек.

В итоге в «основе» «бело-синих» вышли Попов (впервые в сезоне) и Соль (второй раз), а Шапаренко первый раз с начала чемпионата попал в заявку на игру.

Первый тайм поединка, который посетили 16 477 болельщиков, не изобиловал голевыми моментами у ворот Панькива и Бущана. Но динамовцы все же нашли брешь в обороне гостей. На 32-й минуте лучший игрок «Динамо» в сентябре уругваец де Пена отдал фланговую передачу, и подключившийся в атаку защитник Миколенко головой отправил мяч в сетку — 1:0. Первый мяч Виталия в чемпионате Украины (ранее Миколенко забивал в Лиге Европы «Ренну»).

После перерыва александрийцы предпринимали попытки сравнять счет и создали несколько голевых моментов (как и динамовцы), но счет на табло так и изменился. Успех позволил команде Михайличенко, выигравшей четыре подряд поединка чемпионата Украины с общим счетом 12:0, обойти в турнирной таблице «Десну» и подняться на второе место.

«Важная и хорошая победа. Был очень достойный соперник, один из наших конкурентов, демонстрирующий неплохой футбол. Обе команды играли на результат, до конца. Именно в таком матче еще более приятно одержать победу.

Думаю, многие наши игроки не показали то, что они умеют. Это случилось в силу разных обстоятельств: после игр сборных всегда есть момент, чтобы опять почувствовать команду, наладить связи.

У испанца Соля нет достаточной игровой практики. Для центрфорварда очень важно найти свой момент и забить мяч, тогда все станет на свои места. Фран выполнил большой объем работы, имел моменты, но, к сожалению, не воспользовался ими. У нас есть хорошая конкуренция в атаке. Сейчас будет много матчей, каждому форварду найдется работа", — заявил после финального свистка главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко.

Напомним, что в следующий четверг команды проведут очередные поединки в Лиге Европы: «Динамо» на родном «Олимпийском» примет датский «Копенгаген», а «Александрия» отправится в гости к французскому «Сент-Этьену» (клуб из Кировоградской области бесплатно отправит несколько десятков болельщиков на автобусе во Францию).

Точный дальний удар экс-футболиста «Днепра» Федорчука принес «Мариуполю» три очка в домашней встрече с «Днепром-1» и позволил прервать пятиматчевую серию команды Александра Бабича без побед в УПЛ. Что же касается подопечных Дмитрия Михайленко, то последние три встречи они проиграли с общим счетом 0:5 и пропустили приазовцев на седьмое место в турнирной таблице.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 33 очка (11 матчей);

2. «Динамо» — 23 (11);

3. «Десна» — 20 (11);

4. «Александрия» — 19 (11);

5. «Заря» — 19 (11);

6. «Колос» — 14 (11);

7. «Мариуполь» — 13 (11);

8. «Днепр-1» — 11 (11);

9. «Карпаты» — 9 (11);

10. «Ворскла» — 8 (10);

11. «Львов» — 8 (11);

12. «Олимпик» — 5 (10).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»), Богдан Леднев («Заря»); 5 — Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»).

В воскресенье, 20 октября, 11-й тур премьер-лиги завершится поединком «Олимпик» — «Ворскла».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что львовское дерби с двумя пенальти и двумя удалениями обошлось без голов.

Фото ФК «Динамо»

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