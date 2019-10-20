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Происшествия

Масштабный пожар в Одессе: пламя охватило мужской монастырь (фото)

23:08 20 октября 2019 158
Пожар в монастыре в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в воскресенье, 20 октября, в Одессе случился пожар в Свято-Иверском мужском монастыре, что по проспекту Небесной сотни.

Сильное задымление наблюдалось не только на его территории, а и в окрестностях- на крупнейшем жилом массиве Одессы — Таировском.

По предварительным данным, загорелась пекарня, расположенная в здании бывшей воскресной школы. Огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 19.00 было установлено, что горит открытым пламенем одноэтажное деревянное здание барачного типа на площади ориентировочно 500 кв. метров», — сообщили в региональном главке ГСЧС.

Благодаря их усилиям удалось избежать возгорания других зданий монастыря и расположенного по соседству завода.

Примерно через час пожар был потушен.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после беспрецедентно длительного судебного марафона Киевский райсуд Одессы продлил меру пресечения совладельцу отеля «Токио Стар», где во время пожара погибло девять человек. Согласно постановлению, Вадим Черный пробудет в СИЗО до 13 декабря. Судья Вадим Иванчук отказался удовлетворить ходатайство о передаче обвиняемого на поруки, подписанное журналистами, общественными деятелями и главным раввином Одессы и юга Украины Авроомом Вольфом.

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