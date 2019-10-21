Самая сексуальная пара "Танців з зірками" неожиданно покинула паркет

Шоу-бизнес

В девятом эфире популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») вместе со звездными парами на паркет вышли юные воспитанники танцевальных школ. Вечер был посвящен детским воспоминаниям героев. Выступления пар оценивали уже четверо судей — Григорий Чапкис, Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма. В девятом эфире участников на балконе поддерживал популярный актер Юрий Ткач.

По сумме баллов голосования жюри, на первом месте оказалась пара Анна Ризатдинова и Макс Леонов (40 баллов), последнее заняли Людмила Барбир и Дмитрий Жук (30 баллов).

Перед оглашением решения зрителей, на паркет вышел MONATIK, который ради выступления прервал свое мировое турне.

- До финала осталось пять прямых эфиров и парам нужно показывать себя все лучше и лучше, — сказал «ФАКТАМ» Влад Яма. — Конкуренция очень жесткая и невозможно предсказать, кто выйдет на финишную прямую.

В зоне риска неожиданно оказались Даниэль Салем и Юля Сахневич, Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Одновременно им пришлось танцевать джайв — танец «за жизнь», который оценивали судьи шоу.

Григорий Чапкис и Франциско отдали свой голос Даниэлю. Екатерина Кухар — Людмиле Барбир. Влад Яма решил исход борьбы в пользу Даниэля Салема.

Девятый эфир покинула самая сексуальная пара проекта — Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

- Я не была готова прощаться, — сказала со слезами на глазах Людмила. - Мне так хотелось еще танцевать. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Все, кто остался -грызите этот паркет, вы достойны финала!

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