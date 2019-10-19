В «Танці з зірками» вернется самый популярный участник первого сезона

Шоу-бизнес

В воскресенье, 20 октября, состоится девятый прямой эфир «Танців з зірками» («1+1»). Пары выйдут на паркет вместе с талантливыми маленькими танцорами страны, а звездные участники вспомнят, какими сами были в детстве и поделятся со зрителями личными историями. Оценивать выступления пар будет обновленный состав жюри: к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франсиско Гомесу присоединился выдающийся балетмейстер и народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис.

Ведущим балкона, который будет встречать звезд после выступлений, станет юморист, участник первого сезона «Танців з зірками» Юрий Ткач. А в качестве приглашенной звезды на шоу вернется MONATIK, который исполнит свой хит «Каждый раз».

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец воплотит на паркете образ легендарной Мэри Поппинс и продемонстрирует зажигательный квикстеп. Продемонстрирует этот стиль танца и самая сексуальная пара проекта — Даниэль Салем и Юлия Сахневич, которые напомнят о приближении Рождества.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покажут джайв. Актриса Ксения Мишина и Женя Кот станцуют вальс, который Ксения посвятит своему сыну. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнят бунтарский ча-ча-ча. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко станцуют контемпорари. Олимпийская призерка Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым отойдут от привычного амплуа, и «зажгут» паркет хип-хопом под трек MONATIK «Love It ритм».

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

- С каждым эфиром все интереснее наблюдать, как меняется мастерство наших участников, — признался «ФАКТАМ» Влад Яма. — Борьба становится все напряженнее, и совершенно невозможно предсказать, кто на этой неделе покинет паркет.

Начиная с прошлого воскресенья, пары, которые попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Им предстоит продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, оценивая техническую подготовку пары.

Напомним, восьмой эфир шоу закончился уходом пары актера Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой. Они отказались от танца «за жизнь». В интервью «ФАКТАМ» Кукуюк и Дружинина рассказали об истинных причинах ухода из проекта и назвали возможных победителей этого сезона «Танців з зірками».

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