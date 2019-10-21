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Таблетки «от старости»: телеведущая Малышева назвала три препарата, которые нужно принимать ежедневно после 50-ти лет

Скандально известная российская телеведущая и врач Елена Малышева, назвавшая в июне больных детей «кретинами», решила, очевидно, реабилитироваться в глазах потенциальных пациентов и назвала три препарата, которые должен принимать каждый человек старше 50 лет для продления своей жизни. Об этом пишет РИА ФАН.

По словам Малышевой, современная медицина подобна математике, в которой «все просчитано и все известно». На основании множества исследований медики выделяют несколько препаратов, способных «отодвинуть» старость и преждевременную смерть. Эти лекарства влияют на естественные процессы, которыми природа пытается «избавиться» от пожилых людей.

Первым из таких лекарств Малышева назвала аспирин. Его основным эффектом является предотвращение агрегации и «склеивания» тромбоцитов — именно из-за этих процессов в сосудах возникают тромбы, вызывая инфаркты и инсульты. Кроме того, в 2016 году ученые выяснили, что регулярный прием аспирина предупреждает развитие опухоли толстого кишечника и снижает смертность от рака.

Доктор уточнила, что для большей безопасности на ежедневной основе следует принимать так называемый «сердечный» аспирин. Речь идет о таблетках в облатке и с содержанием действующего вещества в пределах 100 мг в день (лучше 75−80 мг).

Второй «таблеткой от старости» Малышева называет препараты для профилактики повышенного давления — ингибиторы АПФ (так называемые «прилы»). Эти средства сохраняют сосуды эластичными и нормализуют давление. Статистика показывает, что ежедневный прием этих таблеток продлевает жизнь на 30%, рассказала она.

Наконец, третьим препаратом для людей старше 50 Малышева назвала статины. Смысл этих таблеток в снижении объема синтезируемого печенью холестерина, который в возрасте необходим организму в куда меньших объемах. Статины снижают выработку холестерина печенью и его содержание в крови, заявила теледоктор в программе «Жить здорово».

Информационный ресурса напоминает, что ранее известный врач Александр Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет. В список Мясникова попали все три лекарства, озвученных Малышевой, а также метформин для нормализации массы тела и средство от подагры. При этом с аспирином доктор советует обратить внимание на нюансы, связанные с потенциальной опасностью этого препарата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Малышева прокомментировала диагноз, который, по слухам, был поставлен Анастасии Заворотюк. Ведущая поделилась со зрителями знаниями о том, как развивается глиома и какими симптомами сопровождается.

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