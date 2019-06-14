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Российская ведущая назвала больных детей "кретинами": в сети волна гнева
Известная российская телеведущая Елена Малышева фактически назвала больных детей «кретинами». Об этом говорится в сообщении одного из пользователей Twitter.
«Малышева всё рассказала про обрезание и решила поднять вопрос о детях больных аутизмом. Назвала выпуск „откуда берутся кретины?“. Откуда берутся кретины, не знаю, доктору Менгеле, то есть Малышевой виднее, зато точно известно с какого канала берутся му. ки», — написал он.
«В эфире „Первого говноканала“ российского показана программа Елены Малышевой „Жить здорово!“ под названием — „Откуда берутся кретины?“ про деток аутистов Посмотрите и узнаете, откуда взялась Малышева», — добавил другой.
«Это позорище просто!» — написал еще один.
Слово, которое ведущая употребила по отношению к детям с умственной отсталостью возмутило российскую ассоциацию «Аутизм-Регионы». Там отметили, что подобные высказывания недопустимы, и подобная лексика является «актом вербального насилия в отношении граждан России с интеллектуальной недостаточностью».
Ассоциацию также поддержала главный внештатный детский специалист психиатр столичного департамента здравоохранения Анна Портнова. Она отметила, что термин «кретин» не является медицинским.
«Для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах, в том числе в тех, где заболевания квалифицируются в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра, используют другую терминологию», — написала Анна Портнова в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», ранее скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева нарисовала в своем воображении высокий уровень поддержки в Украине российского президента и заявила, что теперь в нашу страну можно ехать на танке с надписью «за Путина».
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