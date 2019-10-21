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Промывать нос и чаще ходить в душ: как пережить сезон массового сжигания листьев
Безветренная и сухая погода, установившаяся в Украине благодаря антициклону, способствует накоплению в воздухе СО (угарного газа), в том числе, и от сжигаемых листьев.
Синоптик Наталья Диденко, объясняющая эти процессы с точки зрения метеорологии, объяснила, как украинцам снизить вредное воздействие загрязненного воздуха на организм.
По ее словам, в этот период следует увлажнять помещение, например, расставляя по квартире емкости с водой, проводить влажную уборку. Чтобы квартира не «задымлялась», лучше закрывать окна и балконы.
Людям следует пить больше воды, промывать глаза и нос, чаще принимать душ, а утренние пробежки отложить до лучших времен. «Говорят, что именно ночью и утром — наибольшая концентрация этой бяки, — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях. — Уже от себя добавлю — думаю, стоит временно отказаться от сбора грибов, которые очень любят аккумулировать в себе подобные вещи».
По ее прогнозам, сухая погода с небольшим ветром продлится, минимум, до конца следующей недели. Ориентировочно, с 23−24 октября немного похолодает.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который до 21 октября сохранится в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Одесской областей.
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