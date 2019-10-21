24.84 / 25.19 27.52 / 28.07
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Промывать нос и чаще ходить в душ: как пережить сезон массового сжигания листьев

9:13 21 октября 2019 115
Жгут листья
Инф. «ФАКТОВ»

Безветренная и сухая погода, установившаяся в Украине благодаря антициклону, способствует накоплению в воздухе СО (угарного газа), в том числе, и от сжигаемых листьев.

Синоптик Наталья Диденко, объясняющая эти процессы с точки зрения метеорологии, объяснила, как украинцам снизить вредное воздействие загрязненного воздуха на организм.

По ее словам, в этот период следует увлажнять помещение, например, расставляя по квартире емкости с водой, проводить влажную уборку. Чтобы квартира не «задымлялась», лучше закрывать окна и балконы.

Людям следует пить больше воды, промывать глаза и нос, чаще принимать душ, а утренние пробежки отложить до лучших времен. «Говорят, что именно ночью и утром — наибольшая концентрация этой бяки, — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях. — Уже от себя добавлю — думаю, стоит временно отказаться от сбора грибов, которые очень любят аккумулировать в себе подобные вещи».

По ее прогнозам, сухая погода с небольшим ветром продлится, минимум, до конца следующей недели. Ориентировочно, с 23−24 октября немного похолодает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который до 21 октября сохранится в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Одесской областей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

гороскоп

У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

магнитная буря

Мощная магнитная буря откладывается: когда ждать метеоудара в октябре

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер