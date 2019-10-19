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Украина

Туманы и пожары: синоптики предупредили о сложных погодных условиях

15:00 19 октября 2019 25
туман
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на теплую и сухую погоду, в Украине вот уже несколько дней ночные туманы и дымки затрудняют видимость на дорогах.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в воскресенье, 20 октября, І уровень опасности (желтый) ожидается ночью и утром в южных, центральных и восточных областях. Видимость составит 200−500 метров.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения;, включить противотуманные фары, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, 19−21 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики прогнозируют, что бабье лето продержится в Украине еще почти всю следующую неделю, а в следующие выходные начнутся дожди и холод.

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