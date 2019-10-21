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Украина

Октябрьское лето продолжается: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

7:23 21 октября 2019 658
осень
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине в начале этой недели по-прежнему сохранится теплая, безветренная и сухая погода. Вместе с тем, возможны ночные туманы и снижение видимости на дорогах.

В понедельник, 21 октября, в большинстве областей воздух прогреется до 19−20 градусов тепла, в Закарпатье до плюс 23. Ночные температуры будут в пределах 7−11 градусов.

Во вторник, 22 октября, погода будет сухой и ветреной. В Закарпатье днем все еще летние 23 градуса. В западных и северных областях Украины столбики термометров покажут 19−20 градусов, на юге — 19−21. Такая же температура воздуха сохранится в большинстве областей и 23 октября.

Природа подтверждает прогноз народного синоптика Леонида Горбаня о том, что теплая погода в Украине продержится еще неделю. Синоптик прогнозирует, что с 25 октября дневная температура будут колебаться в пределах 7−10 градусов, а по ночам ожидается всего 2−3 градуса выше нуля. Первые серьезные морозы ожидаются в средине ноября. Предстоящая зима также будет морозной и снежной.

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