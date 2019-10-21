- 10:13 В команде Зеленского рассказали о последствиях для Украины из-за песни "Квартала" про Гонтареву
- 10:00 Обчистили за две минуты: в сеть выложили видео наглой кражи в центре Киева
- 09:56 Звезду «Иронии судьбы» экстренно госпитализировали в Москве
- 09:56 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:48 Предприятие Одесского облсовета решило вдруг сотрудничать с сепаратистами: что произошло
- 09:36 Расстреляют без вопросов: россиянка озвучила мрачный прогноз по Майдану против Путина в РФ
- 09:13 Промывать нос и чаще ходить в душ: как пережить сезон массового сжигания листьев
- 08:53 Футболист посвятил гол-красавец в матче серии А больной раком жене
- 08:49 Что происходит с долларом в банках и на черном рынке: курс в начале недели
- 08:19 Нас ждет всемирная катастрофа: Путина уличили в подготовке к развязыванию ядерной войны
- 08:06 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 08:04 Самым древним около 2500 лет: в Киеве открылась выставка старинных перстней
Предприятие Одесского облсовета решило вдруг сотрудничать с сепаратистами: что произошло
Руководитель коммунального предприятия «Фортеця» Одесского областного совета Александр Морозов подписал соглашение о сотрудничестве и создании ассоциации «Крепости Днестра». Сделал он это на так называемом Приднестровском международном инвестиционном экономическом форуме… в Бендерах. То есть на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которую Республика Молдова рассматривает как свою оккупированную территорию. Ранее в Одессе разгорелся скандал вокруг сепаратистских заявлений преподавателя вуза.
Об этом событии сообщают издания ПМР, отмечая, что Украина и Молдова тесно сотрудничают относительно урегулирования приднестровского конфликта. А официальный Кишинев проводит последовательную политику непризнания террористических образований «ДНР» и «ЛНР», функционирующих на украинских оккупированных территориях в Донбассе.
Александр Морозов в Бенедерах поделился планами дальнейшего сотрудничества, в частности, с директором Бендерской крепости Александром Яськовым, подписавшим документ со стороны непризнанной Приднестровской республики.
В первую очередь это совместные туристические маршруты, создание музея, участие в международных грантах.
«Ассоциация крепостей будет полезна еще и для внесения объектов в список ЮНЕСКО. Наша крепость включена в предварительный список», — подчеркнул Александр Морозов, отметив, что за последние три года количество туристов, посещающих Белгород-Днестровскую крепость, значительно увеличилось…
Каких-либо подтверждений того, что Одесский облсовет уполномочил Морозова, исполняющего обязанности директора КП «Фортеця» (управляющего Аккерманской крепостью в Белгород-Днестровском), ехать в непризнанное Приднестровье и тем более подписывать там официальные соглашения, в открытом доступе нет.
Ранее в Закарпатской области суд признал виновным Петра Гецко — сторонника создания государства «Республика Подкарпатская Русь» на территории Закарпатской области Украины и координатора так называемых «Сетевого русинского движения» и «Русинского фронта» и заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.
А в Днепропетровской области СБУ задержала пророссийского агитатора, сторонника «русского казачества» и монархизма. Мужчина работал таксистом и открыто демонстрировал пропагандировал пассажирам идеи «русского мира».
Недавно в киевской «Межрегиональной академии управления персоналом» преподаватель на лекциях рассказывал, как в Украине все плохо, как у нас ничего нет и не будет. И что Америка должна быть врагом Украины, а Россия — другом.
Фото из открытых источников
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"