Украина

Предприятие Одесского облсовета решило вдруг сотрудничать с сепаратистами: что произошло

Руководитель коммунального предприятия «Фортеця» Одесского областного совета Александр Морозов подписал соглашение о сотрудничестве и создании ассоциации «Крепости Днестра». Сделал он это на так называемом Приднестровском международном инвестиционном экономическом форуме… в Бендерах. То есть на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которую Республика Молдова рассматривает как свою оккупированную территорию. Ранее в Одессе разгорелся скандал вокруг сепаратистских заявлений преподавателя вуза.

Об этом событии сообщают издания ПМР, отмечая, что Украина и Молдова тесно сотрудничают относительно урегулирования приднестровского конфликта. А официальный Кишинев проводит последовательную политику непризнания террористических образований «ДНР» и «ЛНР», функционирующих на украинских оккупированных территориях в Донбассе.

Александр Морозов в Бенедерах поделился планами дальнейшего сотрудничества, в частности, с директором Бендерской крепости Александром Яськовым, подписавшим документ со стороны непризнанной Приднестровской республики.

В первую очередь это совместные туристические маршруты, создание музея, участие в международных грантах.

«Ассоциация крепостей будет полезна еще и для внесения объектов в список ЮНЕСКО. Наша крепость включена в предварительный список», — подчеркнул Александр Морозов, отметив, что за последние три года количество туристов, посещающих Белгород-Днестровскую крепость, значительно увеличилось…

Каких-либо подтверждений того, что Одесский облсовет уполномочил Морозова, исполняющего обязанности директора КП «Фортеця» (управляющего Аккерманской крепостью в Белгород-Днестровском), ехать в непризнанное Приднестровье и тем более подписывать там официальные соглашения, в открытом доступе нет.

Ранее в Закарпатской области суд признал виновным Петра Гецко — сторонника создания государства «Республика Подкарпатская Русь» на территории Закарпатской области Украины и координатора так называемых «Сетевого русинского движения» и «Русинского фронта» и заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.

А в Днепропетровской области СБУ задержала пророссийского агитатора, сторонника «русского казачества» и монархизма. Мужчина работал таксистом и открыто демонстрировал пропагандировал пассажирам идеи «русского мира».

Недавно в киевской «Межрегиональной академии управления персоналом» преподаватель на лекциях рассказывал, как в Украине все плохо, как у нас ничего нет и не будет. И что Америка должна быть врагом Украины, а Россия — другом.

Фото из открытых источников



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