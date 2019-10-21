24.77 / 25.04 27.49 / 27.96
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где смотреть онлайн «Аякс» — «Челси»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

8:35 22 октября 2019 39
Аякс&nbsp;— Челси
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 23 октября, на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме состоится поединок третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между полуфиналистом прошлого розыгрыша «Аяксом» из Нидерландов и триумфатором Лиги Европы английским «Челси».

Напомним, что в первых двух турах голландцы разгромили дома «Лилль» (3:0) и в гостях «Валенсию» (3:0), а лондонцы после домашней осечки в игре с испанцами (0:1) победили на выезде французов (2:1).

В прошлые выходные подопечные Эрик тен Хага и Фрэнка Лэмпарда провели очередные поединки в национальных лигах. «Аякс» в гостевой встрече чемпионата Нидерландов победил в гостях «Ваалвейк» — 2:1 (Тадич, 46, Промес, 76 — Бакари, 63) и с 26 очками возглавляет турнирную таблицу, на три пункта опережая ПСВ «Эйндховен» и «Витесс».

В свою очередь, «Челси» в домашней встрече премьер-лиги взял верх над «Ньюкаслом» — 1:0 (Маркос Алонсо, 73) и с 17 очками делит третье-четвертое места с «Лестером», на два балла отставая от «Манчестер Сити» и на восемь — от «Ливерпуля».

В прямом эфире на территории нашей страны встречу «Аякс» — «Челси», которые впервые сразятся друг с другом в еврокубках, покажет телеканал «Футбол 1». Начало трансляции 23 октября в 19:55. Также прямая трансляция из Амстердама запланирована на канале «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. К примеру, аналитики конторы William Hill ставки на победу «Аякса» принимают с коэффициентом 2,25, на ничью — 3,5, на выигрыш «Челси» — 3,0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Копенгаген».

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кадр из видео с привидением

Девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением (фото, видео)

Гороскоп

Кому не повезет: гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Бобиренко Виктор

Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

Нино Нинидзе

Молодая возлюбленная Максима Виторгана показала огромный живот (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер