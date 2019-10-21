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Где смотреть онлайн «Аякс» — «Челси»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
В среду, 23 октября, на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме состоится поединок третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между полуфиналистом прошлого розыгрыша «Аяксом» из Нидерландов и триумфатором Лиги Европы английским «Челси».
Напомним, что в первых двух турах голландцы разгромили дома «Лилль» (3:0) и в гостях «Валенсию» (3:0), а лондонцы после домашней осечки в игре с испанцами (0:1) победили на выезде французов (2:1).
В прошлые выходные подопечные Эрик тен Хага и Фрэнка Лэмпарда провели очередные поединки в национальных лигах. «Аякс» в гостевой встрече чемпионата Нидерландов победил в гостях «Ваалвейк» — 2:1 (Тадич, 46, Промес, 76 — Бакари, 63) и с 26 очками возглавляет турнирную таблицу, на три пункта опережая ПСВ «Эйндховен» и «Витесс».
В свою очередь, «Челси» в домашней встрече премьер-лиги взял верх над «Ньюкаслом» — 1:0 (Маркос Алонсо, 73) и с 17 очками делит третье-четвертое места с «Лестером», на два балла отставая от «Манчестер Сити» и на восемь — от «Ливерпуля».
В прямом эфире на территории нашей страны встречу «Аякс» — «Челси», которые впервые сразятся друг с другом в еврокубках, покажет телеканал «Футбол 1». Начало трансляции 23 октября в 19:55. Также прямая трансляция из Амстердама запланирована на канале «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. К примеру, аналитики конторы William Hill ставки на победу «Аякса» принимают с коэффициентом 2,25, на ничью — 3,5, на выигрыш «Челси» — 3,0.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Копенгаген».
Фото Getty Images
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