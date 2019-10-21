«Динамо» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 24 октября, киевское «Динамо» сыграет на столичном «Олимпийском» третий поединок групповой стадии Лиги Европы. В соперниках «бело-синих» — бывший клуб динамовца Беньямина Вербича, 13-кратный чемпион Дании «Копенгаген» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Алексея Михайличенко и Столе Сольбаккена, за которой вы сможете следить в этой новости.

Положение в группе

После двух туров «Копенгаген» и «Динамо» набрали по четыре очка и возглавляют турнирную таблицу группы В. Вице-чемпион Украины в первом туре победил на своем поле «Мальме» — 1:0, после чего сыграл в гостях вничью с «Лугано» — 0:0 (кстати, «бело-синим» принадлежит рекорд по количеству мирных исходов в основной сетке Лиги Европы — 20). Чемпионы Дании стартовали с домашнего выигрыша у швейцарцев — 1:0, а затем разошлись в Швеции миром с «Мальме» — 1:1.

Положение команд в группе В после двух туров: 1. «Копенгаген» — 4 очка (разница мячей — 1:0); 2. «Динамо» — 4 (1:0); 3. «Лугано» — 1 (0:1); 4. «Мальме» — 1 (0:1)

Соперники в своих чемпионатах

В прошлое воскресенье соперники провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. Динамовцы на главной спортивной арене Украины победили бронзового призера «Александрию» — 1:0 (Миколенко, 32) и в турнирной таблице премьер-лиги с 23 очками поднялись на второе место.

В свою очередь, «Копенгаген» в домашней встрече чемпионата Дании оказался сильнее «Эсбьерга», занимающего в турнирной таблице предпоследнее, 13-е, место — 3:1 (Сантос, 21, 64, Сотириу, 86 — Яковенко, 90). Отметим, что в составе гостей голом престижа отметился сын прославленного динамовца Павла Яковенко — 26-летний Юрий Яковенко. После 13 туров копенгагенцы с 28 очками идут вторыми, на один пункт отставая от имеющего игру в запасе «Мидтьюлланда».

Кадровая ситуация

Динамовцы в предстоящей встрече (да и вообще в этом году) не смогут рассчитывать на защитника Никиту Бурду и голкипера Дениса Бойко, которые перенесли операции, а также на «сломавшегося» в лагере сборной Венгрии игрока обороны Тамаша Кадара.

Еще более серьезные проблемы у «Копенгагена», лазарет которого никак не опустеет.

«Винд и Бойлесен продолжают усердно работать над своей реабилитацией, процесс идет. Стефан Андерсен уже вернулся в общую группу, Роберт Мудражия все больше тренируется с командой. Даме Н’Дойе тоже много работает, чтобы вновь быть готовым, но пока рано говорить, когда он будет готов к возвращению. Мы делаем шаг за шагом, он старается сохранять спокойствие, пусть пока и не играет», — сказал наставник датчан Столе Сольбаккен.

Также отметим, что у датчан травмирован основной голкипер Стен Гритебуст, который в Киеве не сыграет. Под большим вопросом участие во встрече на «Олимпийском» защитника Андреаса Бьелланда, замененного в последней встрече против «Эсбьерга» в середине первого тайма.

Состав «Динамо» дороже в два раза

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt. de, состав «Динамо» дороже общей стоимости игроков «Копенгагена» более, чем в два раза (97,8 млн евро против 43,9 млн).

Список самых дорогих футболистов украинского клуба сформировали: Виктор Цыганков (20 млн евро), Беньямин Вербич, Виталий Миколенко (оба — по 6 млн), Соль (5 млн), а также Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук и Сидклей (все — 4,5 млн).

Что же касается датчан, то у них больше других стоят полузащитник Виктор Фишер (7 млн евро), игрок обороны Виктор Нельссон (3 млн), полузащитник Расмус Фальк Йенсен и форвард Йонас Винд (по 2,5 млн). Кроме того, еще пять игроков «Копенгагена» (Андреас Бьелланд, хорват Карло Бартолец, Йенс Стаге, грек с португальскими корнями Зека и уругваец Михаэль Сантос) стоят по 2 млн евро.

Испанский форвард Фран Соль после травмы пока за «Динамо» не забивал

Лорд, сломавший челюсть таксисту

Самый знаменитый футболист «Копенгагена» — 31-летний нападающий Никлас Бендтнер, который летом перебрался в команду Сольбаккена из норвежского «Русенборга». В свое время нападающий, в активе которого 81 мат и 30 мячей в футболке сборной Дании, с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии, с «Арсеналом» — Кубок Англии, с «Вольфсбургом» — Кубок и Суперкубок Германии и с «Русенборгом» — чемпионат, Кубок и Суперкубок Норвегии.

В сентябре прошлого года футболист, в 2008 году забивавший «Динамо» в Лиге чемпионов за «Арсенал», на улицах ночного Копенгагена сломал челюсть таксисту и позже был приговорен к 50 суткам домашнего ареста.

Кстати, Никлас давно ведет довольно бурную жизнь. Он был замечен в драках, в том числе и с одноклубниками, арестовывался в Англии за противоправные действия, появлялся на публике в пьяном виде. На Евро-2012 Никлас разместил на своих трусах рекламу букмекерского агентства и при праздновании гола продемонстрировал надпись, вследствие чего был наказан одноматчевой дисквалификацией и штрафом.

Некоторое время Бентнер встречался с баронессой Каролин Флеминг, был близок королевской семье и даже завел с баронессой ребенка, однако через семь недель после этого они расстались. Именно из-за этого случая за игроком и закрепилось прозвище Лорд. В последнее время футболист встречается с моделью Филин Рупсторфф.

После перехода в «Копенгаген» Бендтнер лишь в последнем матче вышел на поле в «основе», ранее ограничившись четырьмя выходами на замену на последние 20—25 минут встречи.

Знаменитый форвард датчан Никлас Бендтнер

«Динамо» против представителей Дании



В своей 54-летней истории выступлений в еврокубках киевское «Динамо» ни разу не играло против «Копенгагена», но пересекалось с четырьмя другими датскими клубами: в 14 матчах — девять побед, три ничьи и два поражения.

Ранее «бело-синие» сражались с Б-1903 — 1:0 (Буряк) и 2:1 (Колотов, Трошкин) в 1973-м, с «Брондбю» — 1:1 (Саленко), 1:0 (Яковенко) в 1991-м и 4:2 (Гусин, Шевченко, Ребров, Головко), 0:1 в 1997-м, с «Силькеборгом» — 0:0, 3:1 (Скаченко, Ковалец, Косовский) в 1994-м, а также с «надоеевшим» «Ольборгом» — 1:0 (Похлебаев), 3:1 (Калитвинцев, Шевченко — 2) в 1995-м, 2:1 (Ребров, Шацких), 2:2 (Гусин, Шацких) в 1999-м, а также 0:3, 2:0 (Вида, Гусев) в 2014-м.

В последней встрече против датских клубов динамовцы в 2014 году в меньшинстве обыграли на «Олимпийском» «Ольборг» — 2:0

«Копенгаген» украинским клубам еще не проигрывал

Жребий дважды сводил представителя столицы Дании с украинскими клубами и в четырех встречах «Копенгаген» ни разу не проиграл: с «Ворсклой» — 1:0, 1:1 в 2011-м и с «Днепром» — 2:0, 0:0 в 2014-м.

Пять лет назад «Копенгаген» в матче квалификации Лиги чемпионов сыграл в Киеве вничью с «Днепром»



Тренер датчан Сольбаккен пережил клиническую смерть

Нынешний главный тренер «Копенгагена» 51-летний норвежец Столе Сольбаккен отдал клубу из столицы Дании 12 лет своей карьеры (один сезон — в качестве игрока и 11 — тренера).

На футбольном поле полузащитник, в активе которого 58 матчей и 9 мячей в сборной Норвегии, кроме «Копенгагена» выступал на родине за «Лиллестрем», в Англии — за «Уимблдон» и в Дании — за «Ольборг».

На тренерском поприще в его послужном списке работа с английским «Вулверхемптоном» и немецким «Кельном», а также два прихода в «Копенгаген» (в 2006—2011 годах и с 2013-го).

Как футболист норвежец выиграл чемпионат Дании с «Ольборгом» и «Копенгагеном», а как тренер со своей нынешней командой шесть раз добыл «золото» датской лиги и трижды завоевал Кубок страны.

Правда, жизнь Сольбаккена едва не оборвалась 13 марта 2001 года: во время тренировки «Копенгагена» перед матчем с «Манчестер Юнайтед» у футболиста сердечный приступ. Прибывшие врачи диагностировали клиническую смерть. В карете скорой помощи по пути в больницу его привели в чувство. Медобследование выявило у Столе врожденный порок сердца, не обнаруженный ранее. Ему был установлен кардиостимулятор, что не позволило норвежцу продолжить карьеру игрока.

13 марта 2001 года у в ту пору еще футболиста «Копенгагена» Столе Сольбаккена остановилось сердце

51-летний норвежец Столе Сольбаккен отдал клубу из столицы Дании 12 лет карьеры игрока и тренера

День в истории

Киевские динамовцы девятый раз проведут еврокубковый матч 24 октября. Ни один из прежних поединков в этот день не заканчивался вничью — четыре победы и четыре поражения: «Русенборг» (Норвегия) — «Динамо» — 1:4 (Биба, Базилевич — 2, Хмельницкий) в 1965-м, «Динамо» — Б-1903 (Дания) — 1:0 (Буряк) в 1973-м, «Баник» (Чехословакия) — «Динамо» — 1:0 в 1979-м, «Динамо» — «Дукла» (Чехословакия) — 1:0 (Литовченко) в 1990-м, «Динамо» — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — 0:1 в 2000-м, «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Динамо» — 1:0 в 2001-м, «Порту» (Португалия) — «Динамо» — 3:2 (Гусев, Идейе) в 2012-м и «Динамо» — «Тун» (Швейцария) — 3:0 (Ярмоленко, Мбокани, Гусев) в 2013-м.

24 октября 2013 года «Динамо» разгромило на «Олимпийском» швейцарский «Тун»



«Проклятие» «Копенгагена»

В нынешнем сезоне игроки соперников чемпиона Дании, словно заговоренные. Уже пять футболистов в матчах против «Копенгагена» поразили… свои ворота. Четырежды «самострелы» зафиксированы в играх чемпионата Дании («Раннерс», «Норшелланд», «Силькеборг», «Брондбю») и один раз в Лиге Европы («Мальме»).

В поединке «Мальме» — «Копенгаген» (1:1) автоголом отметился защитник шведов Лассе Нильсен

Призовые Лиги Европы

За выступление в групповом турнире Лиги Европы «Динамо» полагается 2,75 млн евро. Каждая победа в группе оценивается в 570 тысяч евро, каждая ничья — 190 тысяч. Победители квартетов получат дополнительно по 1 млн евро, вторые команды — по 500 тысяч.

За выход в 1/16 финала клубам полагается 500 тысяч евро, в 1/8 — 1,1 млн, в ¼ — 1,5 млн, в полуфинал — 2,4 млн, в финал — 4,5 млн, за победу — еще 4 млн.

Кроме того, «Динамо» как клуб, занимающий 30-ю позицию (шестую среди участников Лиги Европы) в 10-летнем рейтинге УЕФА, получит еще 3,045 млн евро за исторические достижения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Динамо» — «Копенгаген»

Фото ФК «Динамо», ФК «Копенгаген», Getty Images

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