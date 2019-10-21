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Спорт

Юная Ястремская узнала своих соперниц на итоговом турнире в Китае (фото)

10:42 21 октября 2019 68
Юная Ястремская узнала своих соперниц на итоговом турнире в Китае (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 24-ю строчку в мировом женском рейтинге, примет участие в малом итоговом турнире с призовым фондом 2,4 млн долларов, который пройдет с 21 по 27 октября в китайском Чжухае.

Наша соотечественница, которая после прекращения сотрудничества с бельгийским тренером Оливье Женомом теперь работает с израильтянином Яном Похтером, оказалась среди 12 теннисисток, которые поведут борьбу за почетный трофей. Даяна попала в группу «Азалия», где ее соперницами станут Кики Бертенс из Нидерландов (10-я) и хорватка Донна Векич (20-я). Первый матч украинка проведет в среду, 23 октября, против Бертенс.

В другие группы вошли: группа «Камелия» — София Кенин (США, 12-я), Элисон Риск (США, 19-я), Каролина Мухова (Чехия, 26-я); группа «Орхидея» — Мэдисон Киз (США, 13-я), Петра Мартич (Хорватия, 15-я), Сайсай Чжэн (Китай, 40-я); группа «Роза» — Арина Соболенко (Беларусь, 14-я), Элизе Мертенс (Бельгия, 18-я), Мария Саккари (Греция, 22-я). В полуфинал выйдут только победительницы каждой из групп. Действующим триумфатором турнира является нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Красавец-трофей, за который поведут борьбу теннисистки

Отметим, что у Ястремской будет солидная группа поддержки в Чжухае. Теннисистка на своей странице в Instagram выложила совместное фото с мамой и бабушкой из самолета, который доставит семейство Ястремских в Китай.

Даяна вместе с мамой и бабушкой

Добавим, что определились все участницы главного итогового турнира, который в этом году пройдет в китайском Шэньчжене. Кроме украинки Элины Свитолиной (8-я), являющейся действующей победительницей соревнований, в нем также сыграют Эшли Барти (Австралия, 1-я), Каролина Плишкова (Чехия, 2-я), Наоми Осака (Япония, 3-я), Бьянка Андрееску (Канада, 4-я), Симона Халеп (Румыния, 5-я), Петра Квитова (Чехия, 6-я), и Белинда Бенчич (Швейцария, 7-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская разгромила в Москве действующую победительницу «Кубка Кремля».

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