Происшествия

В известном киевском вузе повесился студент: первые детали, фото и видео с места трагедии

В понедельник, 21 октября, в Киеве обнаружили труп молодого парня. Ранее подобный случай произошел в районе столичного ВДНХ.

Тело находилось на территории Киевского национального университета культуры и искусств по адресу улица Евгения Коновальца, 36а.

Как сообщает «Информатор», жуткую находку в 8:30 утра обнаружил прохожий. Тело находится на обрыве, на шее петля, а второй конец был привязан к дереву.

Личность парня не установлена. На вид ему около 20 лет. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно. Патрульные ожидают следственно-оперативную группу, которой и предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце сентября в Киеве на Дарнице прохожие увидели в висящего на дереве мертвого мужчину.

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