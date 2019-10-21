24.85 / 25.18 27.53 / 28.06
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В известном киевском вузе повесился студент: первые детали, фото и видео с места трагедии

10:56 21 октября 2019 454
место ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 21 октября, в Киеве обнаружили труп молодого парня. Ранее подобный случай произошел в районе столичного ВДНХ.

Тело находилось на территории Киевского национального университета культуры и искусств по адресу улица Евгения Коновальца, 36а.

Как сообщает «Информатор», жуткую находку в 8:30 утра обнаружил прохожий. Тело находится на обрыве, на шее петля, а второй конец был привязан к дереву.

Личность парня не установлена. На вид ему около 20 лет. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно. Патрульные ожидают следственно-оперативную группу, которой и предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце сентября в Киеве на Дарнице прохожие увидели в висящего на дереве мертвого мужчину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

гороскоп

У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Гороскоп

Кому улыбнется удача: гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер