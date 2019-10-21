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В известном киевском вузе повесился студент: первые детали, фото и видео с места трагедии
В понедельник, 21 октября, в Киеве обнаружили труп молодого парня. Ранее подобный случай произошел в районе столичного ВДНХ.
Тело находилось на территории Киевского национального университета культуры и искусств по адресу улица Евгения Коновальца, 36а.
Как сообщает «Информатор», жуткую находку в 8:30 утра обнаружил прохожий. Тело находится на обрыве, на шее петля, а второй конец был привязан к дереву.
Личность парня не установлена. На вид ему около 20 лет. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно. Патрульные ожидают следственно-оперативную группу, которой и предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Напомним, в конце сентября в Киеве на Дарнице прохожие увидели в висящего на дереве мертвого мужчину.
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