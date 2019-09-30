Происшествия

В Киеве обнаружили труп мужчины в куртке и без брюк: первые детали и фото с места ЧП

В понедельник, 30 сентября, в Киеве на Дарнице прохожие увидели в небольшом лесу висящего на дереве мертвого мужчину, на котором не было брюк. Ранее в столице на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» нашли повесившегося на дереве парня.

Мертвеца на Дарнице обнаружили утром на улице Миропольской неподалеку от университета туризма экономики и права.

Как сообщает «Информатор», погибший был в куртке, с петлей на шее, но без брюк. Мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях.

На место выехал экипаж патрульной полиции и следователи.

При погибшем не обнаружили никаких документов. На вид ему было около 40 лет. При предварительном осмотре следователи не обнаружили на теле следов насилия.

Правоохранители устанавливают причины трагического происшествия. На месте работали следователи и криминалисты, тело доставили в морг для дальнейшей экспертизы.

Напомним, в Трускавце Львовской области в воскресенье, 15 сентября, полицейские спасли от самоубийства военного врача. который хотел повесится. Подобный случай произошел и во Львове, где мужчина повесился на светофоре. Его тоже вынули из петли полицейские.

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