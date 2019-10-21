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Самый длинный в Украине: в Одессе начались испытания нового трамвая (фото)
В Одессе началась обкатка нового трамвая Odissey Max: три секции вагона соединены так называемой гармошкой. Средняя секция традиционно выполнена с низким полом и откидной конструкцией для заезда колясок. В салоне предусмотрены также места для лиц с особыми физическими потребностями. Ранее мы сообщали, что в Киеве трамваи возобновили движение по маршрутам №№ 1 и 3.
Этот своеобразный городской поезд собрали работники вагоноремонтных мастерских КП «Одессгорэлектротранс» на базе знаменитого кузова односекционного Tatra T3. Его длина — 30,8 метра, в новом трамвае 62 посадочных места, но вместить он может 280 человек.
Чтобы этот великан мог свободно передвигаться по улицам и быть безопасным для пассажиров и авто, ему добавили несколько пар колес.
«Принципиальное отличие — в нем на две тележки больше, так как вагон длиннее, тяжелее, для этого надо обеспечить тяговое и тормозное усилие для безопасности пассажиров», — рассказал главный инженер КП «Одессгорэлектротранс» Александр Каташинский.
Стоимость трамвая Odissey Max — около 18 миллионов гривен, из которых 16 ушли на приобретение кузова, изготовленного в Калуше. А вот сборка трамваев в мастерских предприятия позволяет экономить значительные средства: аналоги подобного трамвая стоят от 1,5 млн евро.
Кроме многосекционного вагона, «Одессгорэлектротранс» представил и два обычных «Одиссея», которые уже в ближайшее время выйдут на линию.
Таким образом, семейство трамваев, названных в честь гомеровского героя, насчитывает уже пять вагонов, а всего за последние три года в вагоноремонтных мастерских собрали уже 21 трамвай. До конца года планируют собрать еще два односекционных и один трехсекционный трамвай.
Это должно помочь разгрузить дороги Одессы и облегчить передвижение по городу. Вскоре Odissey max начнет ежедневно обслуживать пассажиров трамвайного маршрута № 26, связывающего центр города (от Старосенной площади) с крупным Таировским жилым массивом (до 11-й ст. Люстдорской дороги).
Ранее в Киеве на Борщаговскую линию скоростного трамвая вывели новый трехсекционный трамвай, изготовленный во Львове.
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