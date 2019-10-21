- 11:50 Масштабный пожар под Одессой: пламя бушует на площади в тысячу квадратных метров
- 11:49 "Браво": Коломойский прокомментировал скандальную песню "Квартала" о пожаре у Гонтаревой
- 11:44 Верните Барбир: сеть негодует из-за ухода самой сексуальной участницы «Танців з зірками»
- 11:38 Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: волонтеры говорят о серьезной опасности
- 11:36 За арестованного Гладковского внесли залог
- 11:23 В Запорожье мать бросилась с ножом на троих своих детей и попыталась покончить с собой
- 11:23 Экс-главарь "ДНР" обвинил Стрелкова-Гиркина в краже миллионов
- 11:20 «Европейская Солидарность» подала еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса
- 11:17 «Динамо» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 11:11 Самый длинный в Украине: в Одессе начались испытания нового трамвая
- 11:08 На Донбассе произошло смертельное ДТП с участием военной техники: первые подробности
- 11:02 Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети
«Европейская Солидарность» подала еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса
Группа депутатов фракции «Европейская Солидарность» внесла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии) (реестр.№ 2236−3) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады. Среди его авторов — Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Геращенко, Владимир Арьев.
Ранее председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что поправка Геруса к законопроекту, которой был разрешен импорт электроэнергии из РФ, открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимым торговлю со страной-агрессором, а также пообещала, что депутаты будут инициировать отмену этой поправки.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
Однако 1 октября произошла поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляет компания «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября объемы импорта электроэнергии из России выросли почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.
7 октября группа депутатов фракции «Европейская Солидарность» зарегистрировала законопроект № 2236 об отмене импорта электроэнергии из РФ.
Однако 16 октября на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики ЖКХ был одобрен законопроект Андрея Геруса «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» № 2236−2. fakty.ua/321 292 По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондара, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии Украины и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимость от России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.