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Масштабный пожар под Одессой: пламя охватило площадь в тысячу квадратных метров
В Раздельнянском районе Одесской области пожарно-спасательные подразделения борются с пламенем, бушующим на площади 1 тысяча квадратных метров. Напомним, на оккупированном Россией крымском полуострове возник масштабный пожар между Ялтинским и Крымским заповедниками, в районе урочища «Уч-Кош». Огонь охватил площадь более 80 га.
«Сообщение о возгорании в здании цеха по переработке чеснока в селе Степановка поступило в службу спасения «101» 21 октября в 06:57. По прибытию к месту вызова первого нашего подразделения установлено возгорание в одноэтажном металлическом здании склада предприятия по переработке чеснока ООО «Агро-Патриот», — сообщили в региональном главке ГСЧС.
Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному номеру вызова. Спасатели сообщили о локализации пожара.
Позже директор предприятия «Агро-Патриот» Наталия Сударкина написала в Facebook, что предприятие спасти не удалось.
Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что скандальное выступление «Квартала 95» с хором им. Веревки, в котором они высмеяли пожар в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, повредит национальным интересам Украины.
«ФАКТЫ» также сообщали, что синоптики предупредили украинцев о повышенной пожароопасности.
А Верховная Рада намерена создать специальную следственную комиссию по пожарам, которые произошли на военных складах.
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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!