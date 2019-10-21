Происшествия

Масштабный пожар под Одессой: пламя охватило площадь в тысячу квадратных метров

В Раздельнянском районе Одесской области пожарно-спасательные подразделения борются с пламенем, бушующим на площади 1 тысяча квадратных метров. Напомним, на оккупированном Россией крымском полуострове возник масштабный пожар между Ялтинским и Крымским заповедниками, в районе урочища «Уч-Кош». Огонь охватил площадь более 80 га.

«Сообщение о возгорании в здании цеха по переработке чеснока в селе Степановка поступило в службу спасения «101» 21 октября в 06:57. По прибытию к месту вызова первого нашего подразделения установлено возгорание в одноэтажном металлическом здании склада предприятия по переработке чеснока ООО «Агро-Патриот», — сообщили в региональном главке ГСЧС.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному номеру вызова. Спасатели сообщили о локализации пожара.

Позже директор предприятия «Агро-Патриот» Наталия Сударкина написала в Facebook, что предприятие спасти не удалось.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что скандальное выступление «Квартала 95» с хором им. Веревки, в котором они высмеяли пожар в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, повредит национальным интересам Украины.

«ФАКТЫ» также сообщали, что синоптики предупредили украинцев о повышенной пожароопасности.

А Верховная Рада намерена создать специальную следственную комиссию по пожарам, которые произошли на военных складах.

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