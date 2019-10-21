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Синоптик рассказала, когда в Украине существенно похолодает
Во вторник, 22 октября, в Украине удержится теплая безветренная погода, которая позволяет накапливаться в воздухе вредным выбросам, а существенное похолодание ожидается с 28 октября.
Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко. Согласно ее данным, 22 октября в большинстве областей Украины ожидается слабоветренная погода, а температура воздуха днем будет колебаться в пределах + 17 + 24 градусов.
В Киеве вторник прогнозируется без осадков, но с туманами. Дневная температура воздуха около +20 градусов, если ее не «подкорректирует» туман, плотные слои которого не дают воздуху хорошо прогневаться.
«Ближайшая перспектива. Неделя — без существенных изменений. Существенное похолодание предполагается с 28 октября — до + 10 + 14 градусов в течение дня, а с 31 октября -1 ноября температура воздуха поползет к ночным 1−5 градусов, днем до + 5 + 10 градусов», — прогнозирует синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 22 октября в Закарпатье ожидается + 23 градуса, в западных и северных областях Украины столбики термометров покажут 19−20 градусов тепла, на юге — 19−21. Такая же температура воздуха сохранится в большинстве областей и в среду, 23 октября.
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