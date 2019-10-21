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Происшествия

После обысков киберполиции у украинца пропали биткоины на крупную сумму

13:52 21 октября 2019 255
полицейский
Инф. «ФАКТОВ»

Киберполицейских Харькова подозревают в краже криптовалюты с кошелька, который изъяли у подозреваемого во время обыска. Напомним, под Киевом задержали преступную группировку, которую возглавлял офицер полиции.

Как сообщает издание InternetUA, следователи киберполиции расследовали уголовное производство о мошенничестве на сумму $ 13 500.

15 января прокурором Харьковской местной прокуратуры № 2 совместно с сотрудниками Слободского Управления киберполиции был проведен обыск у одного из возможных фигурантов дела о мошенничестве, во время которого копы изъяли его мобильный телефон.

Спустя полчаса после окончания обыска, с кошелька обыскиваемого был сделан перевод биткоинов в количестве 2,043 на неизвестный электронный кошелек. Это чуть меньше $ 7400 на тот момент, пишет Ain.

По информации издания, согласно результатам следственного эксперимента, вход в аккаунт и операции возможны исключительно с помощью мобильного телефона потерпевшего, который был защищен уникальной системой двухфакторной аутентификации.

Согласно материалам уголовного производства, к уголовному преступлению могут быть причастны сотрудники Слободского управления киберполиции в Харьковской области.

По материалам районного суда города Харькова, на данный момент дело о хищении криптовалюты находится в производстве теруправления ГБР в Полтаве.

На данный момент следователи ГБР получили доступ к информации мобильных операторов, чтобы установить, где находился изъятый телефон в момент снятия биткоинов со счета.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях был назначен новый начальник Департамента киберполиции. Им стал полковник Александр Гринчак, который сразу же заявил о намерении усовершенствовать работу подразделения, для чего разработана соответствующая концепция. Ее основой будет качественный подбор кадров и современный подход к работе.

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