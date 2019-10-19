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Украина

Киберполицию возглавил Александр Гринчак: что о нем известно

19:58 19 октября 2019 247
Киберполицию возглавил Александр Гринчак: что о нем известно
Инф. «ФАКТОВ»

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко продолжил кадровые перестановки, назначив на должность начальника Департамента киберполиции полковника полиции Александра Гринчака. Как сообщает пресс-служба полиции, приказ был издан в субботу, 19 октября.

Гринчак уже заявил о намерении усовершенствовать работу подразделения, для чего разработана соответствующая концепция. Ее основой будет качественный подбор кадров и современный подход к работе.

Александр Гринчак в органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

«ФАКТЫ» сообщали, какую должность получил уволенный с поста первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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