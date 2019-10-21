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В Киеве педофил пристает к первоклассникам в туалете и пытается проникнуть в детсады

14:18 21 октября 2019 347
В Киеве педофил пристает к первоклассникам в туалете и пытается проникнуть в детсады
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в приставании к детям в школьных туалетах на Подоле: 26-летний парень хватал за попы первоклассников. Лишь настойчивость отца (который 23 года проработал в органах) пострадавшего мальчика помогла не дать замять это дело и установить личность подозреваемого. Напомним, под Киевом задержан тренер, развращавший школьников.

«Видите эту мразь на фото? Это конченый педофил, который вчера попал в школу моего брата и напал на него в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полез к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить му*ака по рукам и убежать. Прикол в том, что сегодня директор школы, учителя и все-все-все, мало того, что не признались родителям в произошедшем, так еще и сказали «не фантазировать, не сгущать краски и не предавать это огласке», — написала в Facebook киевлянка Анастасия Григорук, процитировав директора: «Ну так проникновения же не было, чего вы».

По словам матери и сестры пострадавшего ребенка, несмотря на нежелание администрации школы предавать этот факт огласке, отец мальчика, «23 года проработавший в органах», заставил руководство школы найти изображение подозреваемого на записи камер наблюдения и передать его в полицию.

Пользователи соцсети также не остались равнодушными — в течение выходных выяснилось, что этого же мужчину задерживали учителя еще одной школы в этом районе, но он смог вырваться и убежать до приезда полиции.

Впрочем, жители Подола его опознали. Как рассказала «ФАКТАМ» одна из киевлянок, это парень лет 26. У него дефект речи, из-за чего он или не говорит, или говорит слишком громко — практически кричит, чтобы его можно было понять. Также у него явно не все в порядке с психикой — чуть ли не каждую ночь у мужчины приступы, во время которых он «орет и выбивает стены». Якобы недавно он пытался проникнуть в детский садик, но его оттуда выгнали. Жители дома, в котором живет мужчина, опасаются, что полиция ничего не сможет ему сделать, поскольку он — психически больной.

Факт проникновения в школу постороннего имел место. Мы ничего не скрывали, написали письмо в полицию. Сейчас этот мужчина задержан правоохранителями, — прокомментировал «ФАКТАМ» инцидент директор школы Владимир Конончук.

В столичном главке полиции «ФАКТАМ» подтвердили два случая проникновения неизвестного в подольские школы и попытки приставания к детям. В настоящее время мужчина, которого опознали местные жители, доставлен в Подольское райуправление полиции, где у него пытаются взять пояснения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из детсада в Харькове пропал трехлетний мальчик. Его нашли в полукилометре в пачкой неизвестно кем подаренных чипсов — возможно, даритель попытался увести ребенка, но его спугнули.

Читайте также: Раскрывая убийство, нашли десятки педофилов — адвокатов, прокуроров, депутатов — Аброськин

Фото из Facebook

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