24.81 / 25.10 27.51 / 28.00
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В СБУ рассказали о предателе, который помогает ФСБ выслеживать проукраинских жителей Крыма (фото)

15:30 21 октября 2019 326
офицер
Инф. «ФАКТОВ»

В СБУ предупредили жителей Крыма, что в выявлении украинских патриотов на полуострове активно задействован бывший сотрудник украинских спецслужб. В 2014 году офицер СБУ изменил присяге, перешел на сторону государства-агрессора и с тех пор работает в ФСБ РФ.

Служба безопасности Украины обнародовала личные данные и фото своего бывшего офицера. Зовут перебежчика Дмитрий Владимирович Карелин. До аннексии Крыма он работал в Главном управлении СБУ в АРК.

офицер

Также в СБУ напомнили, что лица, завербованные вражескими спецслужбами, не подлежат наказанию, если отказались от выполнения заданий и сообщили о вербовке украинским правоохранительным органам.

Что касается офицера-перебежчика, то ему по украинскому законодательству грозит от 10 до 15 лет тюрьмы по статье о госизмене, шпионаже, помощи в подрывной деятельности против Украины.

Напомним, в Крыму 10 октября оккупанты задержали украинского активиста Олега Приходько, участвовавшего в Евромайдане. До этого на въезде в Крым ФСБ пыталась завербовать гостя из Львовской области и хотела заставить мужчину собирать сведения о воинских частях в своем регионе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри признал разлад с принцем Уильямом, а Меган Маркл раскрыла домашнее прозвище, которым называет мужа (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер