Украина

В СБУ рассказали о предателе, который помогает ФСБ выслеживать проукраинских жителей Крыма (фото)

В СБУ предупредили жителей Крыма, что в выявлении украинских патриотов на полуострове активно задействован бывший сотрудник украинских спецслужб. В 2014 году офицер СБУ изменил присяге, перешел на сторону государства-агрессора и с тех пор работает в ФСБ РФ.

Служба безопасности Украины обнародовала личные данные и фото своего бывшего офицера. Зовут перебежчика Дмитрий Владимирович Карелин. До аннексии Крыма он работал в Главном управлении СБУ в АРК.

Также в СБУ напомнили, что лица, завербованные вражескими спецслужбами, не подлежат наказанию, если отказались от выполнения заданий и сообщили о вербовке украинским правоохранительным органам.

Что касается офицера-перебежчика, то ему по украинскому законодательству грозит от 10 до 15 лет тюрьмы по статье о госизмене, шпионаже, помощи в подрывной деятельности против Украины.

Напомним, в Крыму 10 октября оккупанты задержали украинского активиста Олега Приходько, участвовавшего в Евромайдане. До этого на въезде в Крым ФСБ пыталась завербовать гостя из Львовской области и хотела заставить мужчину собирать сведения о воинских частях в своем регионе.

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