Шоу-бизнес

Крис Пратт, звезда фильмов «Стражи Галатики», «Мир Юрского периода», «Мстители: Финал», публично высмеял свою жену Кэтрин Шварценеггер за ее неумение готовить. 40-летний актер опубликовал в Instagram фото кулинарного эксперимента супруги. И сообщил, что она пыталась разогреть в микроволновке бейгель — изделие из теста.

На фото виден обуглившийся перекус, залитый водой (видимо, во время тушения возникшего пожара). «Горжусь моей любимой за то, что попыталась готовить сегодня вечером. Все прошло хорошо? Нет. Нет, не прошло. Вовсе нет… Как можно судить по кусочку угля в центре тарелки, у этого бейгеля не были ни единого шанса… Честно, я просто не в состоянии представить, что могло пойти здесь не так. Довольно легко. Разогреть в микроволновке. Две минуты. Может быть, она подумала, что два часа. Но я хочу похвалить ее за усилия. Это большой шаг вперед, детка. Горжусь тобой», — написал Крис.

Он также привел цитату из фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне: «Важно не то, сколько раз тебя сбивают с ног. Важно то, сколько раз ты поднимаешься и идешь дальше».

Писательница Кэтрин не осталась в долгу и в шутку ответила: «Похоже на то, что мой план заставить готовить тебя вполне удался».

Пратт и старшая дочь кинозвезды Арнольда Шварценеггера поженились 9 июня этого года. Для нее это первый брак. Пратт ранее был женат на актрисе еАнне Фарис, от которой у него есть семилетний сын Джек.



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