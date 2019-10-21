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Политика

Гладковский вышел из СИЗО и дал обещание (видео)

16:05 21 октября 2019 91
гладковский
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский покинул следственный изолятор. Отпустили Гладковского из СИЗО во второй половине дня 21 октября, после того как семья задержанного внесла требуемый залог — 10,6 млн гривен.

О своих дальнейших планах Гладковский рассказал коротко. «Я буду защищать свою честь и достоинство», — пообещал он. Отвечать на вопросы журналистов экс-чиновник не захотел и вместе с адвокатом проследовал к автомобилю.

Напомним, Гладковский был задержан 17 октября. Вопреки прогнозам, у следствия не нашлось претензий к недавней деятельности Гладковского в СНБО. Предъявленные подозрения касаются событий 2016−2017 годов: закупок грузовиков «МАЗ» по якобы завышенным ценам и не указания в декларации доходов, якобы полученных супругой от сдачи в аренду недвижимости.

На период следствия Гладковский должен будет сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, являться к следователю НАБУ по первому требованию.

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