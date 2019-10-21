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«Где-то в средневековье»: специалист АО «Фармак» рассказала о ситуации с защитой интеллектуальных прав в Украине

Если говорить о ситуации с защитой интеллектуальных прав, то создается впечатление, что Украина застряла где-то в средневековье. Об этом рассказала в интервью ИА «Украинские новости» руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО «Фармак» Елена Зубарева.

«Мир думает, как применять блокчейн для регистрации авторских прав. В США, например, уже есть сервисы, позволяющие зарегистрировать торговую марку за день. В Украине тоже создают „блокчейны“ в сфере IP, но блоками здесь выступают коррумпированные чиновники, беспринципные адвокаты и продажные судьи. Самый яркий пример — это „Корвалол“. Вы только вдумайтесь: 15 лет „Фармак“ пытается доказать очевидные вещи: бренд „Корвалол“ изобрели наши сотрудники, мы выпускаем его 60 лет, торговая марка защищена в Украине и 15 странах, где никто не имеет права без согласия украинского предприятия выпускать лекарство под схожим названием», - сказала Елена Зубарева.

По ее словам, в Украине меняются президенты, меняются «ответственные» за суды, сами судьи, но точка так и не поставлена.

«Дело вновь запустили на очередной круг. 15 лет сотни людей тратят свое время и знания на участие в этом спектакле. У них не остается времени на что-то действительно полезное для страны. Топчутся в болоте по сходной цене…» — отметила Елена Зубарева.

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО «Фармак» Елена Зубарева также подчеркнула, что основной проект — это коммуникации в защиту интеллектуальных прав на лекарственные препараты «Фармак».

Уже более 15 лет «Фармак» пытается защитить уникальность торговой марки «Корвалол Corvalolum». Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке — фармацевтическая компания «Дарница» — начала выпускать лекарственное средство под названием «Корвалол-Дарница».



Напомним, «Фармак» является правопреемником химико-фармацевтического завода имени Ломоносова — разработчика «корвалола» и с 1991 года он был единственным производителем этого лекарственного средства. Несмотря на информационные атаки, компания планирует и в дальнейшем отстаивать свой бренд.



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