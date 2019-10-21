Инвесторы оценили судебные риски конкурса по углеводородным участкам (СРП)

Политика

В понедельник, 21 октября, в Верховной Раде состоялось заседание круглого стола, на котором обсудили результаты конкурса по углеводородным участкам, а также перспективы наращивания добычи газа в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.



В дискуссии приняли участие народные депутаты, заместители министров энергетики и защиты окружающей среды и финансов, представители Агентства США по международному развитию (USAID) и Украинско-американского делового совета (USUBC), а также Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

Как отмечается, эксперты признали конкурс СРП на девять участков на суше конкурентным и прозрачным. О чем свидетельствуют результаты конкурса и уровень привлеченных инвесторов.



При этом представитель USUBC Михаил Даценко отметил, что любые судебные тяжбы вокруг результатов конкурса будут иметь негативные последствия для репутации Украины и отпугнут уже существующих и потенциальных инвесторов.



«Компании, эксперты, представители посольств сказали — это просто замечательно, что в Украине наконец-то начинается нормальный процесс, когда все довольны результатами и никто ничего не оспаривает. И только мы съездили в Вашингтон, и я снова приехал сюда и узнал, что был суд. К сожалению, в Украине есть репутация среди инвесторов, что могут быть судебные процессы», — прокомментировал Даценко вопрос судебного иска компании «Укрнефтебурение» (бенефициары И. Коломойский, В. Хомутынник) к Кабмину и Министерству энергетики.



Факторы риска, связанные с судебными процессами вокруг конкурса СРП, назвал председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.



«Стабильность, отсутствие каких-то таких вещей… обжалований определенных соглашений результатов конкурсов. Соответственно, когда инвестор видит, что он не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство или есть риски. Действительно не всегда могут рассчитывать на объективное судебное разбирательство. И именно реформа судебной системы, правоохранительной системы в комплексе — это реформы, которые нужны Украине для того, чтобы повысить уровень доверия», — подчеркнул Жупанин.



Напомним, 3 октября Окружной админсуд Киева вынес решение в пользу ЧАО ДК «Укрнефтебурение» Игоря Коломойского, которым отменил результаты конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на Зиньковскую площадь.



Основанием для отмены стала отмена судом положения конкурсных условий, позволяющего участвовать в конкурсе компаниям, специально созданным для проекта, при наличии гарантии материнской компании.



Как отметили на круглом столе эксперты, в проведенных конкурсах СРП на 9 участков большинство участников были именно SPE. Среди победителей конкурсов также значительная часть компаний является SPE (Захиднадрасервис — ООО ВЕЛЛ КО, Sigma Bleyzer и Aspect Energy — Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B.V., ООО ГеоАльянс Партнерство — Geo Alliance Partnership B.V., а также ДТЭК в лице Oil&Gas Overseas Trading B.V. и Нефтегазэксплуатация). Ретроспективно во всех проведенных в Украине конкурсах на заключение СРП также в основном участвовали SPE, включая такие международные компании как Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Отмечается, что огромная территория Украины будет заморожена на время судов и недоступна для освоения с целью добычи природного газа. Цели по наращиванию добычи газа будут не достигнуты.





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