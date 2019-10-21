На Полтавщине депутат покончил жизнь самоубийством

Происшествия

В понедельник, 21 октября, в райцентре Шишаки на Полтавщине покончил с собой 55-летний депутат местного райсовета от политической партии «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Владимир Петренко.

«О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его супруга. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилась охотничья винтовка, зарегистрированная на хозяина. Полиция изучает обстоятельства, которые повлекли смерть человека. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой «самоубийство», — сообщила пресс-офицер отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полина Ларина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели народного депутата Украины, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука. Он застрелился, когда чистил наградной пистолет. По поводу его смерти ходили разные слухи, но на 40-й день друзья Дмитрия Тымчука призвали «не тиражировать неправду» о нем.



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