Украина

Метеорологи сделали важное заявление о загрязнении воздуха в Украине

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского считает преувеличенными слухи о плотном смоге над Украиной. Специалисты лаборатории не выявили нетипично высоких концентраций чадного газа в воздухе.

«Концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах. В Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4−1,0 ПДК (предельно допустимой концентрации), в Виннице — 0,3−0,4 ПДК, в Харькове — 0,3−0,8 ПДК, в Кропивницком — 0,6 ПДК», — говорится в заявлении лаборатории.

Также специалисты лаборатории обращают внимание, что уже неделю в Украине наблюдаются ночные и утренние туманы. Такие явления могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Тем не менее, в последние дни высоких уровней оксида углерода в воздухе не зафиксировано.

Напомним, ранее в Киеве объяснили, что явление, которое обыватели могли воспринять как смог, скорее всего, комбинация факторов: туман, сжигание опавшей листвы, горящие торфяники. Из-за отсутствия ветра продукты горения накапливаются в воздухе, но пока критических превышений по вредным веществам не зафиксировано.



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