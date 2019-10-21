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Иностранец с ножом устроил переполох в отделе полиции в центре Одессы (видео)
Вечером в понедельник, 21 октября в Приморский отдел полиции, расположенный в центре Одессы ворвался иностранец, вооруженный ножом.
Как сообщили полицейские, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, кричал на английском языке, что он всех порежет, бросался на людей, размахивал «холодным оружием».
Как отмечается, правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызвали переводчика и медиков. По словам переводчика, иностранец выкрикивал, что «всех зарежет», вместе с тем, требовал его застрелить.
В настоящее время устанавливается личность мужчины, причины его поведения.
Медики устанавливают эмоциально-психологическое состояние дебошира. В зависимости от результатов осмотра будет дана соответствующая правовая квалификация его действиям.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области в пгт. Барышевка 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими.
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