Иностранец с ножом устроил переполох в отделе полиции в центре Одессы (видео)

Происшествия

Вечером в понедельник, 21 октября в Приморский отдел полиции, расположенный в центре Одессы ворвался иностранец, вооруженный ножом.

Как сообщили полицейские, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, кричал на английском языке, что он всех порежет, бросался на людей, размахивал «холодным оружием».

Как отмечается, правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызвали переводчика и медиков. По словам переводчика, иностранец выкрикивал, что «всех зарежет», вместе с тем, требовал его застрелить.





В настоящее время устанавливается личность мужчины, причины его поведения.

Медики устанавливают эмоциально-психологическое состояние дебошира. В зависимости от результатов осмотра будет дана соответствующая правовая квалификация его действиям.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области в пгт. Барышевка 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими.



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