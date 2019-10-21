Общество и люди

Его позвало небо, которое он очень любил: в сети волна скорби из-за трагической гибели Тараса Кутового

В Полтавской области в результате крушения вертолета разбился бывший министр аграрной политики и бывший нардеп Тарас Кутовой. Экс-министр летел из Киева и сам управлял вертолетом. Легкий четырехместный «Робинсон-44» рухнул возле села Тарасенково, рядом с домами местных жителей.

Для выяснения причин авиаинцидента ждут комиссию из Киева. А в соцсетях коллеги Кутового по Кабмину и по парламенту оставляют соболезнования семье.

Владимир Омелян, работавший с Кутовым в правительстве, подтвердил, что у экс-министра была лицензия пилота. Ее Кутовой получил в июле текущего года. «Очень гордился этим, и очень любил летать, — рассказал Омелян. — Его позвало небо, которое он очень любил».

Виталий Кличко также вспоминает, что Кутовой очень любил полеты, которые и стали для политика роковыми.

Знавшие Кутового признают, что он был политиком нового поколения, патриотом и профессионалом, потому и сложно поверить в трагический исход.





Напомним, Кутовой покинул Минагрополитики в ноябре 2018 года, но даже после ухода активно интересовался происходящим в аграрной сфере, консультировал по вопросам земельной реформы.

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