24.80 / 25.10 27.50 / 27.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Его позвало небо, которое он очень любил: в сети волна скорби из-за трагической гибели Тараса Кутового

21:29 21 октября 2019 432
кутовой
Инф. «ФАКТОВ»

В Полтавской области в результате крушения вертолета разбился бывший министр аграрной политики и бывший нардеп Тарас Кутовой. Экс-министр летел из Киева и сам управлял вертолетом. Легкий четырехместный «Робинсон-44» рухнул возле села Тарасенково, рядом с домами местных жителей.

Для выяснения причин авиаинцидента ждут комиссию из Киева. А в соцсетях коллеги Кутового по Кабмину и по парламенту оставляют соболезнования семье.

Владимир Омелян, работавший с Кутовым в правительстве, подтвердил, что у экс-министра была лицензия пилота. Ее Кутовой получил в июле текущего года. «Очень гордился этим, и очень любил летать, — рассказал Омелян. — Его позвало небо, которое он очень любил».

Виталий Кличко также вспоминает, что Кутовой очень любил полеты, которые и стали для политика роковыми.

Знавшие Кутового признают, что он был политиком нового поколения, патриотом и профессионалом, потому и сложно поверить в трагический исход.


Напомним, Кутовой покинул Минагрополитики в ноябре 2018 года, но даже после ухода активно интересовался происходящим в аграрной сфере, консультировал по вопросам земельной реформы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Гороскоп

Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер