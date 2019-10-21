Мир

Блины с лопаты больше не в тренде: россияне пришли за бесплатной едой с ведрами (фото)

В России любители бесплатной еды атаковали Покровскую ярмарку в Тамбове. Зная, что на площади будут угощать похлебкой и жареной картошкой, гости приходили на ярмарку с ведрами, большими кастрюлями, 10-литровыми котелками.

Очереди жаждущих халявы были жестко высмеяны в соцсетях. «Ни на что не намекаю, но логичней было бы с корытом», — говорят комментаторы.

Раздача бесплатной еды в Тамбове выглядела крайне неэстетично — почти так же отталкивающе, как и предыдущие «флешмобы» с угощением на лопате или с швырянием блинов в толпу.

В соцсетях спорят, что заставляет горожан на массовых мероприятиях вести себя по-свински: нищета, жадность или тоска по очередям.

Напомним, ранее в соцсетях показали фото из российского Нижнекамска, где покупатели штурмовали магазин, требуя дешевых блендеров, а продавцы из подсобки швыряли технику в толпу.

Фото KseniaDeryavska/Twitter, zagibaigvozdiTwitter, bloknottambov.ru

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