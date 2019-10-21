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В ГПУ анонсировали увольнение более 200 прокуроров: названа причина
Из Генпрокуратуры в процессе ее преобразования в Офис генерального прокурора будут уволены 218 прокурорских работников. В ведомстве объяснили, с чем связано массовая чистка рядов.
В ГПУ говорят, что прокуроры либо не написали заявления о переводе в Офис генпрокурора, либо подали заявки неустановленного образца. Таким образом, прокуроры считаются самостоятельно отказавшимися от аттестации и подлежат увольнению.
11 277 прокуроров, в том числе 1082 прокурора Генпрокуратуры, подали заявления правильной формы, а потому перейдут на новое место работы после аттестации.
Напомним, в сентябре 2019 года был принят и подписан президентом закон о реформах в прокуратуре. Главное ведомство будет называться Офисом генерального прокурора, военная прокуратура ликвидируется.
В процессе реформ в ГПУ стало известно, что более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности.
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